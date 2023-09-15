مجلس منبج العسكري يعلن استشهاد مقاتلتين في ريف منبج

ونشرت القيادة العامة لمجلس منبج العسكري بياناً أعلنت فيه استشهاد مقاتلتين وإصابة مقاتلة ومقاتل في ريف منبج، كما عاهد بمواصلة النضال لأجل "حرية وكرامة شعبنا ووطننا".

وجاء في نص البيان:

بعد الهجمات الأخيرة على ريف مدينة منبج من قبل مرتزقة الاحتلال التُّركيّ، وفشلهم في تحقيق أيّ تقدُّمٍ على خطوط جميع الجبهات، وتكبُّدِهم خسائر كبيرة، يحاول الاحتلال التُّركيّ الانتقام لهم، ويلجأ لأساليب جبانة وغادرة للنيل من إرادة مقاتلينا، حيث استهدفت طائرة مُسيَّرة للاحتلال التُّركيّ، بعد ظهر اليوم، الجمعة، سيّارة عائدة لمجلس المرأة العسكريّ على طريق قرية "الحطّابات"، بالرّيف الجنوبي لمدينة منبج، استشهدت على إثرها رفيقتان من مقاتلاتنا، وأصيبت رفيقة ورفيق آخرَين وتَمَّ نقلهما إلى المشفى لتلقّي العلاج.

إنَّنا في مجلس منبج العسكريّ ومجلس المرأة العسكريّ؛ نؤكِّدُ أنَّنا سنبقى أوفياء لذكرى شُهدائنا ولائقين بتضحياتهم، وسنظَلُّ ملتزمين بالنِّضال لأجل حُرّيّة وكرامة شعبنا ووطننا والدِّفاع عنه".