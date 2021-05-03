وتجمّع العشرات من الأهالي وأعضاء المؤسسات والكومينات ومجلس مخيم برخدان في ساحته الواقعة شمال المخيم، للإدلاء ببيان حول الجرائم المستمرة لجيش الاحتلال التركي بحق الشعب الكردي.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "بروح مقاومة غاري سننتصر"، "تحيا مقاومة أبطالنا في الجبال الحرة"، "النصر في زاب وآفا شين هو ضمان تحرير عفرين".

وقرأ عضو مجلس مخيم برخدان، خلوصي بسو، البيان باللغة العربية، وعضو لجنة تعليم المجتمع الديمقراطي، كردستان شيخو البيان باللغة الكردية.

وقال البيان إنه بعد هزيمة الدولة التركية أمام مقاتلي الدفاع الشعبي في غاري وحفتانين شنت هجومًا برًّا وجوًّا على مناطق زاب وآفا شين ومتينا، في ظل صمت دولي، لافتًا إلى أن "الدولة التركية أرادت الوصول إلى أهدافها باحتلال المنطقة".

وأضاف: "فكل العمليات العسكرية على عين عيسى وزاب وسري كانيه، والعمليات الوحشية التي تنتهك فيها حقوق الإنسان في عفرين وسري كانيه تمثل السياسة الوحشية التي تنتهجها".

مبينًا أن دولة الاحتلال التركية أرادت ومن خلال هذه العمليات "تنفيذ مخطط التغيير الديمغرافي في المنطقة وإبادة شعبها الأصلي"، مؤكدًا أن "إرادة الشعب الكردي أقوى من كل هذه المخططات".

واستنكر المواطنون في مخيم برخدان وبشدة كل هذه العمليات والمخططات، وجددوا العهد برفع "وتيرة المقاومة في وجه هذه المخططات حتى نصل إلى حريتنا".

لينتهي البيان بترديد الحضور الشعارات التي تحيي مقاومة زاب وآفا شين وغاري.

(مـ)

ANHA