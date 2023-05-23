مجلس مخمور: ستستمر المقاومة

اجتمع اليوم، وفد من ممثلي مخيم الشهيد رستم جودي للاجئين (مخمور) مع ممثلي السلطات العراقية والأمم المتحدة. وقدم الوفد مطالب اهالي المخيم.

كما قدم الرئيس المشترك لمجلس الشعب الديمقراطي في مخمور، يوسف كارا، رسالة قصيرة إلى أهالي مخمور حول الاجتماع ونتائجه، نيابة عن الوفد عقب الاجتماع.

"ستستمر اللقاءات والمقاومة"

وجاء في رسالة الوفد: "مرة أخرى لم نسمح لهم بتحقيق ما أرادوا بفضل مقاومتكم . ولكنهم مصرون على ذلك. يقولون سنفعلها. ماذا سيجلب معه، وماذا سيفعلون؟؛ لا يمكننا قول أي شيء الآن، لكننا سنواصل لقاءاتنا بهذه المقاومة والموقف، وسوف نشارك أي نتائج معكم".

الجميع يتحدث عن مقاومة مخمور

وتابع :" كمجتمع، دفع الكثير من البدائل، واليوم جميع العالم يتحدثون عن هذا المخيم بهذه المقاومة والإصرار. وان هذا شرف عظيم وكرامة لهذا الشعب. وسيأخذ الناس منه عبرة".

وتجدر الاشارة الى أن الجيش العراقي يحاول منذ 20 أيار تطويق مخيم مخمور للاجئين بالأسلاك والاسوار واستقدم العديد من العربات المدرعة والجنود. ومنذ ذلك اليوم وحتى الآن نصب أهل مخمور خيمة ويقاومون في سبيل منع محاصرتهم.

(سـ)