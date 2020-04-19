مجلس كري سبي: تركيا تستغل انشغال العالم بمحاربة كورونا لتوسيع مناطق احتلالها

حديث نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة كري سبي صبري نبو جاء في تصريح لوكالة أنباء هاوار، إذ أشار إلى أن تركيا وأذرعها تحاول ضرب أمن واستقرار المنطقة وتستغل انشغال العالم بمحاربة كورونا لتوسيع مناطق احتلالها في سوريا.

وأضاف "تركيا حتى اللحظة وبالرغم من المناشدات المتكررة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف الاقتتال لم تلتزم، بل وعلى العكس هي مستمرة بقصفها العشوائي على المناطق الآمنة بقصد تهجير أهلها بالإضافة لاعتداءاته على ممتلكات المدنيين في المناطق المحتلة".

وذكر كمثال على ما قاله ما فعله الاحتلال التركي ومرتزقته منذ أيام في قرية الشركراك المحتلة وهدمه لما يقارب الـ 20 منزلاً من منازل المدنيين.

وعبر عن استغرابه من "الصمت الدولي تجاه الممارسات اللاأخلاقية التي يمارسها الاحتلال التركي في المنطقة من هدم للمنازل وقصف مستمر على القرى الاهلة بالسكان والتي كان آخرها نقل مصابين بفيروس كورونا من تركيا إلى المناطق المحتلة في كل من كري سبي وسري كانيه". وحمل المجتمع الدولي مغبة استمرار مثل هذه الانتهاكات بحق شعب المنطقة.

وناشد صبري نبو في ختام حديثه المجتمع الدولي و"الضامن" الروسي بالضغط على تركيا لوقف ممارساتها ضد مناطق الإدارة الذاتية لأن استمرار مثل هذه الانتهاكات سيقوض مساعيهم في التصدي لوباء كورونا الذي ينشغل العالم حالياً بمحاربته.

تجدر الإشارة إلى أن المجموعات المرتزقة التابعة لجيش الاحتلال التركي تواصل بشكل شبه يومي قصف قرى في ريف عين عيسى وتل أبيض الغربي، مستهدفة منازل المدنيين والقرى الآهلة بالسكان في وقت ينشغل به العالم أجمع بمحاربة فيروس كورونا الذي اجتاح معظم دول العالم.

(ج)

ANHA