مجلس كري سبي يؤكد مواصلة النضال في وجه الهجمات التركية

شجب الرئيس المشترك لمقاطعة كري سبي حميد العبد الهجوم التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، وقرية الخالدية، حيث استشهدت عمشة هلال البكار (65 عاماً)، وأصيب زوجها محمد خلف العلي (70 عاماً) بجروح بليغة، وقال إن هدف الاحتلال التركي تدمير البنى التحتية والخدمية وضرب الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتعهّد حميد العبد بمواصلة النضال وتقديم الخدمات للأهالي، وإصلاح المرافق التي تم استهدافها من قبل دولة الاحتلال.

وانتقد العبد الدور الروسي لعدم التزامه باتفاق سوتشي المبرم في 22 تشرين الأول عام 2019، لمراقبة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين في مناطق خطوط التماس مع العدو التركي.

وطالب القوى الدولية بالوقوف على جرائم الاحتلال التركي بحق الشعب السوري، ولجم اعتداءاته التي تطال المدنيين والقرى الآهلة والمرافق الحيوية والخدمية.

(د)

ANHA