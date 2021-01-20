مجلس إيزيدخان يحمّل المجتمع الدّوليّ مسؤوليّة احتلال عفرين

مع حلول الذكرى السنوية الثالثة لاحتلال عفرين، أصدر مجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية لشنكال بياناً، استنكر فيه هجمات جيش الاحتلال التركي على عفرين، والتي أدت إلى احتلالها.

وأدان المجلس، في البيان الّذي أصدره مساء اليوم الأربعاء، وحشية الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين، وممارساته “الشنيعة” بحقّ أبناء مدينة عفرين.

وقال المجلس إنّه يرى "احتلال عفرين" بمثابة "احتلال إيزيدخان"، مشبّهاً ذهنية الاحتلال التركي بذهنية تنظيم داعش الإرهابي.

وحمّل بيان مجلس الإدارة الذاتية في شنكال، القوى الدولية مسؤولية احتلال عفرين، واتّهمها بغضّ البصر عن ممارسات الاحتلال التركي بحقّ المدنيين، وخاصّة المجتمع الإيزيدي في عفرين.

المصدر روج نيوز