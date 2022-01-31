مجلس إدلب لحزب سوريا المستقبل يعقد مؤتمره السنوي الثاني

وحضر المؤتمر العشرات من عوائل الشهداء وشيوخ ووجهاء عشائر المنطقة وممثلون عن الإدارات المدنية والإدارة الذاتية ورئيس حزب سوريا المستقبل إبراهيم القفطان وأعضاء من حزب سوريا المستقبل.

بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت تلاها كلمة ترحيبية من قبل رئيس مجلس إدلب الخضراء لحزب سوريا المستقبل تركي الدعدوع رحب من خلالها بكافة المشاركين بالمؤتمر وأشاد بدور قوات سوريا الديمقراطية ببسط الأمن والأمان في المنطقة.

وقرأ بعدها العضو بمجلس حزب سوريا المستقبل في إدلب عبد الرحمن الحسن التوجيهات السياسية لحزب سوريا المستقبل التي تضمنت العديد من المحاور أهمها الأزمة السورية "التي طال أمدها بسبب تعنت النظام السوري ".

وفتح باب الترشيح أمام المشاركين لانتخاب رئاسة ونائب لمجلس حزب سوريا المستقبل في إدلب، وعن طريق التصويت المباشر برفع الأيدي تم انتخاب محمد الحمود رئيس لمجلس حزب سوريا المستقبل وإخلاص الحسن نائبة لرئيس مجلس الحزب في إدلب.

ورشح العديد من المشاركين في المؤتمر أنفسهم لعضوية المجلس العام وتم انتخاب 33 عضواً وعضوة بينهم ناطقة باسم المرأة بالحزب وناطق باسم مجلس الشباب.

واختتم المؤتمر بقراءة البيان الختامي من قبل رئيس مجلس إدلب بحزب سوريا المستقبل محمد الحمود، الذي تضمن برنامج المؤتمر وشكر من خلاله كافة المشاركين بالمؤتمر من أعضاء وضيوف.

(ح ح-أ ع/سـ)

ANHA