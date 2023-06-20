مجلس حزب سوريا المستقبل  في دير الزور يعقد محاضرة توعوية عن المخدرات وأضرارها

وحضر الندوة الحوارية ممثلو لجنة الصحة وممثلو حزب سوريا المستقبل والمؤسسات المدنية وممثلو قوى الأمن الداخلي بدير الزور

وتحدث خلالها رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل بدير الزور، ثامر الشمري، تطرق إلى أسباب انتشار المخدرات في المجتمع قائلاً: تطورت المخدرات وازدادت خطورتها وتأثيرها واستخدامها كسلاح خفي مستهدفة الفئة الشابة".

وتحدث عن أسباب استهداف الشباب وخطورة المخدرات وكثرة انتشارها "فهي تدمر الشباب فهم يحاولون استهداف أكبر عدد من الفئة الشابة وأيضاً النساء فالغاية من هذا العمل ضرب المجتمع".

ولفت في حديثه "يجب أن يكون هناك تعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية المختصة بذلك لكي نستطيع التخلص من هذه الآفة ويجب التركيز على التعليم الأخلاقي وتوجيه المجتمع إلى الطريق الصحيح والسليم وشرح مخاطر المخدرات وآثارها السلبية التي لا إيجابية فيها".

ودعا المشاركين إلى تعزيز الجهود لتوعية المجتمع بمخاطر المخدرات والتعريف بتأثيراتها السلبية.

وفي ختام المحاضرة، فتح باب النقاش أمام المشاركين والمشاركات لإبداء الرأي حيث شددوا بدورهم على:

ضرورة التكاتف لوضع حلول سريعة لحل المشكلة وسد الطريق أمام انتشار المواد المخدرة ضمن المجتمع بشكل أكبر والإبلاغ عن المتعاطين لمساعدتهم

تفعيل قانون يخص المخدرات ومكافحتها وتفعيل دور القضاء للحد من تجارة المخدرات

تشديد القوات الأمنية المختصة بمكافحة المخدرات التفتيش على المعابر النهرية

تكثيف الندوات الحوارية بالتعاون مع مختلف اللجان الموجودة بالإدارة الذاتية

التركيز على دور العنصر النسائي في المنطقة وتوعيتهن من خلال التنسيق مع جميع اللجان النسوية

(ع ع/سـ)

ANHA