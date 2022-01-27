مجلس حزب سوريا المستقبل يعقد مؤتمره الثاني في دير الزور

وحضر المؤتمر عدد من الضيوف من وجهاء وشيوخ العشائر والعسكريين والسياسيين والمؤسسات المدنية والأحزاب السياسية والشبيبة وأعضاء حزب سوريا المستقبل.

بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلتها كلمة ترحيبية من قبل رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل محمد الرجب رحب فيها بجميع الضيوف والمؤتمرين وبارك عليهم انعقاد المؤتمر الثاني متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

تلتها قراءة التوجيهات السياسية من قبل الناطقة باسم لجنة المرأة في حزب سوريا المستقبل منى الحمادي وقالت فيها:" تسعى الدول المتدخلة في الأزمة السورية وأزمات الشرق الأوسط إلى تقسيم المنطقة على أساس ديني وطائفي لضمان استمرار الأزمات، وضمان استمرار مصالحها".

وتطرقت أيضاً إلى ما تسمى التسويات الأخيرة التي أجرتها حكومة دمشق في دير الزور ودرعا ووصفتها بأنها محاولة لفرض الاستسلام على الشعب، وأكدت أن ما تسمى المعارضة تحولت إلى مرتزقة مجندين من قبل دولة الاحتلال التركي يشاركون أردوغان بسياسته الممنهجة والتغيير الديمغرافي الذي يحصل في عفرين وعموم المناطق المحتلة.

وأكدت على أهمية مشروع حزب سوريا المستقبل في المرحلة الحالية من الأزمة السورية وقالت: "حزبنا جاء نتيجة الحراك ومطالب الجماهير لذلك كان شعاره التعددية واللامركزية والحوار السوري السوري".

واستمرت أعمال المؤتمر بقراءة البرقيات المرسلة من المؤسسات المدنية والعسكرية ووجهاء وشيوخ العشائر والأحزاب السياسية مباركين فيها انعقاد المؤتمر، ومؤكدين على وحدة الصف السوري في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية متمسكين برؤية الحزب لحل القضية السورية عبر الحوار السوري السوري ومشاركة كافة القوى السياسية وكل المكونات في الحل وتمثيل كافة المكونات في المحافل الدولية التي تسعى لإنهاء الأزمة السورية ".

تلاها تقييم الوضع التنظيمي للحزب في دير الزور من خلال مراجعة نقدية لآلية العمل والتأكيد على مسألة التنظيم تجاه الحزب وأعضائه وترسيخ الشخصية الحزبية القادرة على مواكبة المرحلة القادمة والمسؤوليات الملقاة على الحزب وأعضائه.

وفتح باب النقاش أمام الحضور لمناقشة الوضع التنظيمي للفعاليات التي قام بها حزب سوريا المستقبل ومن مخرجات المناقشة، مواصلة النضال السلمي وتوسيع القاعدة الجماهيرية وتكثيف العمل التنظيمي ونشر أهداف الحزب ومبادئه ودعم منابر الحزب عبر الوسائل المتاحة ".

وتم بعدها انتخاب رئاسة ومجلس جديد يتألف من 35 عضواً وعضوة بالتصويت برفع الأيدي.

وفي الختام تمت قراءة البيان الختامي من قبل رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل ثامر الشمري، والذي تضمن توصيات المؤتمر.

(ع ع/ل))

ANHA