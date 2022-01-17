مجلس حزب سوريا المستقبل في حلب يعقد مؤتمره الثاني ويختتمه بانتخاب رئاسة لمجلس الحزب

المؤتمر انعقد في صالة ستار لايت الواقعة في حي الشقيف بحلب، بحضور مُمثلي الإدارات المدنية والعسكرية، مؤتمر ستار، الكومينات ومجالس حيي الشيخ مقصود والأشرفية، الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى الشخصيات المستقلة ووجهاء العشائر.

كما حضر المؤتمر ضيوف من مدينة الرقة وهم كل من جميلة الأحمد مساعد الأمين العام في حزب سوريا المستقبل، غالية كجون الناطقة باسم مجلس المرأة العام للحزب، وعماد موسى مسؤول مكتب التنظيم العام للحزب.

المؤتمر الثاني لمجلس حزب سوريا المستقبل بدأ بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، بعدها رحّبت العضوة لينا حج خليل بالضيوف وقرأت برنامج المؤتمر.

بعد ذلك ألقى رئيس المجلس العام لحزب سوريا المستقبل محمد حاج مصطفى كلمة جدّد بدوره فيها الترحيب بالضيوف وقال إن انعقاد المؤتمر في هذا الوقت الحساس يؤكد على مدى نضال وكفاح الأهالي والأعضاء من أجل مستقبل بلدهم.

وتطرق محمد حج مصطفى إلى الوضع السياسي بالحديث عن الأزمة السورية والظروف التي مرت بها وقال: " الشعب السوري كان ضحية سياسات الاستبداد والتآمر عليه وخصوصاً انسياق ما يسمى المعارضة السورية وراء القوى الخارجية وربط مصيرها بأجنداتها لتصبح حلقة تآمر على الوطن والشعب السوري".

كما أكد مصطفى على دور النظام التركي في إطالة الأزمة السورية والتدخل المباشر في الأمور الداخلية واحتلال أجزاء واسعة من الأراضي السورية، وأوضح "موقف حزبنا الدائم مطالبة جميع أطراف الصراع السوري وعلى مختلف انتماءاتها السياسية والمذهبية والقومية باللجوء إلى حوار وطني سوري - سوري".

في ختام الكلمة قال محمد حج مصطفى: "سوريا تمر بمرحلة حساسة ومصيرية للغاية وتواجهنا تحديات كبيرة على الصعيد الداخلي والخارجي وعلى جميع المستويات السياسية والعسكرية والإدارية والأمنية، لذا علينا الارتقاء إلى مستوى هذه المهام برفع وتيرة النضال لأن دور الحزب هو قيادة سفينة سوريا وهذا ما يحملنا مسؤوليات كبيرة".

تلا ذلك قراءة توجيهات المجلس العام لحزب سوريا المستقبل من قبل العضوة لمعان شيخو. والتقرير السنوي لأعمال المجلس العام للحزب من قبل العضو براء محمود. بالإضافة لقراءة برقيات تهنئة بانعقاد المؤتمر الثاني لمجلس الحزب أرسلت من قبل البيت الإيزيدي، ووحدات حماية الشعب والمرأة والمؤسسات المدنية.

التقييم والانتخابات

وتم تقييم ومناقشة الوضع التنظيمي وجميع الصعوبات والمعوقات والأسباب المؤدية لضعف الوضع التنظيمي، وأشار الحاضرون إلى أن دور الشبيبة ضعيف تنموياً وتوعوياً على كافة الصعد والواجب انضمامهم إلى مختلف الأعمال والنشاطات وتنظيمهم. وأكدوا على ضرورة اتباع الدورات التأهيلية لكوادر الحزب وإقامة علاقات أوسع مع الأحزاب والقوى الوطنية الديمقراطية السورية.

واختتمت أعمال المؤتمر بانتخاب خالدة عبدو رئيسة للمجلس وبراء محمود نائباً لرئيس المجلس، وانتخاب هناء كردوش ناطقة لمجلس المرأة، وجيهان محمد ناطقة لمجلس الشباب، بالإضافة لانتخاب 17 عضواً لعضوية مجلس حلب.

البيان الختامي

وفي ختام المؤتمر أدت رئيسة مجلس حزب سوريا المستقبل وجميع أعضاء المجلس القسم، تلاها قراءة البيان الختامي للمؤتمر، والذي جاء فيه:

"عهداً لشهدائنا ووفاء لتضحياتهم، انعقد اليوم المؤتمر الثاني لمجلس حزب سوريا المستقبل تحت شعار "سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية.. إدارتنا هويتنا، قوتنا فخرنا، حزبنا أملنا".

لقد لبى مشكورين عدد من الضيوف من المؤسسات المدنية والعسكرية والشخصيات المستقلة معبرين عن تضامنهم مع حزبنا أكدوا من خلاله على وحدة الصف الوطني السوري في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مُشيرين إلى رؤية حزبنا لحل الأزمة السورية عبر الحوار الوطني وبمشاركة كافة القوى السياسية الوطنية والديمقراطية في معادلات الحل، إضافة إلى ضرورة تمثيل جميع المكونات السورية في المحافل الدولية التي تسعى لإنهاء الأزمة السورية. لقد اتخذ حزبنا ومثله الأحزاب والقوى السياسية في مناطق شمال وشرق سوريا من مشروع الإدارة الذاتية منطلقاً لحل الأزمة السورية ونتطلع لأن يغدو نموذجاً لحل الأزمة السورية وللوقوف في وجه المخططات الاستعمارية لتركيا وغيرها.

ينعقد مؤتمرنا لأهمية المرحلة ومفصليتها وضرورة مواكبة التطورات السياسية والدبلوماسية في المرحلة القادمة، تم تقييم عمل الحزب في مجلس حلب على الصعيد التنظيمي من خلال إجراء مراجعة نقدية لآلية العمل والتأكيد على مسألة التنظيم تجاه الحزب وأعضائه وترسيخ الشخصية الحزبية القادرة على مواكبة أعباء المرحلة القادمة وحمل المسؤوليات الملقاة على الحزب وأعضائه وما نتج عن مجمل النقاشات حول التقرير التنظيمي للفعاليات السابقة من قرارات لمواصلة النضال السلمي والسياسي للحزب وتوسيع القاعدة الحزبية والجماهيرية وتكثيف العمل التنظيمي ونشر أهداف ومبادئ الحزب ودعم منابر الحزب عبر الوسائل المتاحة.

وفي الختام تم انتخاب مجلس جديد مؤلف من 21 عضواً، أخذت المرأة والشباب دورهما في التمثيل".

(س و- ع س/ ل)

ANHA