مجلس حزب سوريا المستقبل في دير الزور: دولة الاحتلال التركي تهدف لبث الفتن بين مكونات المنطقة

ما تزال دولة الاحتلال التركي مستمرة بهجماتها العدوانية على شمال وشرق سوريا، مستخدمة كافة الوسائل؛ بهدف إفشال مشروع الإدارة الذاتية، وبث الفتن بين مكونات المنطقة.

وبهذا الصدد، تحدث رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل في ريف دير الزور الغربي، ثامر الشمري، لوكالتنا وقال "ما يزال المحتل التركي مستمراً بعدوانه على مناطقنا في شمال وشرق سوريا، بهدف تهجير أهالي هذه المناطق، وتغيير ديموغرافيتها".

وأوضح "أساليب الحرب التي تتبعها دولة الاحتلال التركي متنوعة، منها حرب المياه، عبر تخفيض منسوب مياه الفرات وقطع مياه محطة علوك، بالإضافة إلى الحصار المفروض على المنطقة، لتجويع الشعب وكسر إرادته".

وبيّن الشمري في ختام حديثه "نرى المحتل التركي يمد جسر التواصل مع عدو الأمس، النظام السوري، ويحاول تمتين العلاقات معه؛ من أجل أهداف عديدة، أولها القضاء على مشروع الإدارة الذاتية".

بدوره، قال رئيس مكتب التنظيم في مجلس حزب سوريا المستقبل في ريف دير الزور الغربي، علاء السعيد "هدف دولة الاحتلال التركي من أي عملية عسكرية أو أي تصريح أو أي هجوم، هو القضاء على مشروع الإدارة الذاتية، وبث الفتن بين أبناء المنطقة".

وأوضح "جميع محاولات دولة الاحتلال التركي، هي لاكتساب المزيد من الأوراق؛ للضغط على الإدارة الذاتية وتقديمها التنازلات، وتشتيت الشعب السوري، وضرب المشروع المطبق في مناطق الإدارة الذاتية".

وفي ختام حديثه أكد، السعيد "نحن بدورنا، في حزب سوريا المستقبل بدير الزور، ندين هذه الأساليب الملتوية التي يستخدمها النظام التركي والنظام السوري للضحك على الشعب السوري".

(خ)

ANHA