مجلس حزب سوريا المستقبل في دير الزور يعقد ندوة حوارية

عقد مجلس حزب سوريا المستقبل في دير الزور اليوم، ندوة حوارية تحت شعار "الهجمات التركية وتعزيز الجبهة الداخلية" لمناقشة هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا والأوضاع المعيشية في مناطق حكومة دمشق.
خبر 2022-12-15T18:17:00 دير الزور

وشارك في الندوة أعضاء مجلس حزب سوريا المستقبل وأعضاء مجلس الأرمن ومكتب تجمع نساء زنوبيا في دير الزور.

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وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء ثم قال رئيس حزب سوريا المستقبل في دير الزور، ثامر الشمري: "ما يحدث في مناطق حكومة دمشق من أمور اقتصادية أدى إلى افتقارها إلى أبسط مقومات العيش من محروقات وكهرباء فالحياة هناك أشبه بالموت السريري فالمواطنون أصبحوا يعانون صعوبات جمة في تأمين أبسط مقومات الحياة، أما مناطقنا فمستقرة"

واختتم الشمري حديثه بالقول: "نتمنى من الجميع المحافظة على الأوضاع وتحسينها ومساندة قوات سوريا الديمقراطية فهي الحصن المنيع أمام أي عدوان على المنطقة".

ثم فتح باب النقاش أمام المشاركين وخرجت الندوة بجملة من التوصيات منها؛ تعزيز الجبهة الداخلية من أهم الأسلحة التي نواجه بها أي عدوان الخارجي، الإصلاح الإداري في جميع المؤسسات ومحاربة الفساد، زيادة الرواتب لتحسين الوضع المعيشي في مناطق الإدارة الذاتية.

 (ع ع/ف)

ANHA


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