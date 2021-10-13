مجلس حزب سوريا المستقبل عفرين-الشهباء يطالب بمحاسبة من اغتالوا أمينتهم العامة

وتجمّع العشرات من أعضاء حزب سوريا المستقبل وممثلون عن الأحزاب السياسية الأخرى أمام مقر الحزب الكائن في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء ليدينوا صمت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان على جريمة اغتيال هفرين خلف، وذلك بالتزامن مع مرور الذكرى الثانية على اغتيالها واحتلال رأس العين وتل أبيض.

وبعد وقوف الحضور دقيقة صمت، استنكر البيان الذي قرأه رئيس مكتب العلاقات في مجلس حزب سوريا المستقبل عفرين- الشهباء علي سلامة، جريمة اغتيال "أيقونة السلام السياسية الكردية المناضلة هفرين خلف التي أدت دورًا جوهريًّا في توجيه المرأة وتشجيعها لتكون رائدة في كافة الميادين".

وأكد البيان "أن ما وصلت إليه هفرين خلف من تحرر فكري وسياسي لم يرق لتركيا ومرتزقتها، فكادوا لها واغتالوها؛ مستخدمين في ذلك أقذر فصيل مرتزق "أحرار الشرقية" بقيادة المرتزق حاتم أبو شقرا الذي صنف لاحقًا هو وفصيله على قائمة الفصائل الإرهابية المتطرفة وطالته العقوبات الأمريكية".

وشدد البيان "أن الاحتلال التركي ومرتزقته لن يستطيعوا حجب الشمس بالغربال؛ لأن الشهيدة هفرين أصبحت أيقونة لكل النساء الحرائر وتسير على دربها آلاف النساء في سوريا والعالم".

ووجه البيان رسالته لكل مناضل ومناضلة بالسير على درب الشهداء ووضع حد للاحتلال واسترجاع كل شبر مغتصب، كما طالب المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي بمحاسبة تركيا ومرتزقتها على ما ارتكبوه من جرائم حرب وإنهاء الاحتلال لكل الأراضي السورية.

(مـ)

ANHA