جاء ذلك في بيان كتابي أصدره مجلس حيي الشيخ مقصود والأشرفية وتلقت وكالتنا نسخة منه، وذكر المجلس أسماء ضحايا انهيار المبنى في قسم " معروف" في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، إضافة لأسماء مصابين اثنين.

المجلس تقدم بالعزاء والمواساة لذوي الضحايا وأعلن عن إقامة مراسم يوم غد الاثنين في الساعة الـ 11.00.

وفي بيانه ذكر المجلس :" حدثت اليوم فاجعة انهيار مبنى مؤلف من خمسة طوابق فوق رؤوس ساكنيه في (قسم معروف)، في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب وكانت تسكنه 7 أسر، وحدث ذلك في الساعة الثالثة فجراً.

وتمكنت فرق الطوارئ في حيي الشيخ مقصود والأشرفية والدفاع المدني والهلال الأحمر السوري من انتشال جثث 15 مواطناً سورياً من تحت الأنقاض".

وأعلن المجلس أن دفن الضحايا سيتم يوم غد في مراسم شعبية في الساعة الـ 11.00 صباحاً.

وأسماء الضحايا الـ 15 بحسب المجلس هي :" وائل أحمد ريحاني 37 عاماً، ايفانا وائل ريحاني 20 يوماً، دعاء حسن سليمان 29 عاماً ، زريفة إيبو 33 عاماً، جنكيز إيبو 14 عاماً، وحميدة جعرور 7 سنوات، جمال جعرور 10 سنوات، يوسف جعرور عامان ونصف، ميساء جعرور 20 عاماً، كلناز كادو 33 عاماً، رسول إيبو 46 عاماً، زينب رجب أحمد عثمان 42 عاماً، وصال سعيد جعرور 70 عاماً ، رضوان صبري محمد 57 عاماً، افليان إيبو 10 أعوام".

والجرحى هم " جمال جعرور 60 عاماً و مصطفى إيبو 17 عاماً ".

المجلس العام في حيي الشيخ مقصود والأشرفية تقدم بالعزاء والمواساة لأهالي الضحايا وقدم الشكر لطواقم الإنقاذ والكوادر الطبية وجميع مؤسسات الحيين.

(ن ش/سـ)

ANHA