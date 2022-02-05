مجلس هندوراسي يتضامن مع الكرد ويرفض الهجمات التركية

ونقلت وكالة فرات للأنباء رسالة بعثها المجلس المدني للشعوب المحلية (COPÎNH) في منطقة أيتيبوكا الهندوراسية، إلى الشعب الكردي على خلفية هجمات دولة الاحتلال التركي الأخيرة.

وجاء في الرسالة: "نستنكر بشدة قصف دولة الاحتلال التركي التي تعتبر دولة إجرامية، كما أننا لا نقبل بهذه الهجمات التي تمارسها ضد الشعب الكردي من أجل القضاء على المقاومة والنضال المستمر من قبل هذا الشعب من أجل حريته.

نحن لا نقبل الهجمات المتزامنة التي شنتها الدولة التركية الفاشية في الأول من شهر شباط على روج آفا، مخمور وشنكال، ونعلم أن هذه الهجمات تُشن بسبب التواطؤ الإجرامي وصمت الرأي العام الدولي، لأن الصمت وعدم تقديم الدعم للمجتمع الذي يبدي مقاومة لا مثيل لها، والسعي وراء إبادته، وإنكار هويته واحتلال أراضيه، يعتبر تعاوناً إجرامياً مع القوى المهيمنة.

ولهذا، نحن المجلس المدني للشعوب المحلية (COPÎNH)، سندعم وندافع عن شجاعة هؤلاء الأشخاص الأبطال الذين يبنون حريتهم ضد الإبادة الجماعية، ونشارك الشعب الكردي حزنهم على إخواننا وأخواتنا الذين استشهدوا في الحرب الظالمة، ونبدي دعمنا وإصرارنا لهذا الشعب المقاوم.

ونحتضن أصدقاءنا الكرد الذين يناضلون من أجل حياة حرة من أجل وحدة كافة الشعوب".

والجدير بالذكر أن المجلس المدني للشعوب المحلية (COPÎNH) يناضل من أجل الاعتراف بالحقوق السياسية، الاجتماعية، الثقافية، الاقتصادية للشعوب المحلية في الهندوراس.

(س ر)