مجلس حلب لحزب سوريا المستقبل يحيي ذكرى استشهاد هفرين خلف

ضمن سلسلة الفعاليات المقامة في جميع مناطق شمال وشرق سوريا لاستذكار الشهيدة هفرين خلف، الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل في ذكراها الرابعة، عرض مجلس حلب لحزب سوريا المستقبل اليوم، سنفزيوناً تضمن مقتطفات من سيرة حياة الشهيدة.

نظمت الفعالية في قاعة الاجتماعات الواقعة بالقسم الغربي من حي الشيخ مقصود، وزُينت بأعلام حزب سوريا المستقبل وصور الشهيدة هفرين خلف، متضمنة الجملة الأخيرة الي أدلت بها قبل استشهادها "حين تكون الأمور بخير، ستنظر إلى الخلف وتشعر بفخر أنك لم تستسلم"، إلى جانب إشعال الشموع ووضع الورود بجانب صورها.

بدأ العرض بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت بعده رئيسة مجلس حلب لحزب سوريا المستقبل، خالدة عبدو، كلمة ذكرت فيها مقتطفات مهمة من حياة الشهيدة هفرين خلف، بدءاً من انضمامها إلى الحزب وتأسيسه وانتهاء باستشهادها على طريق M4، إثر كمين نصبه مرتزقة الاحتلال التركي على الطريق الواصل بين منبج وقامشلو أثناء تأدية مهامها.

وأشارت خالدة "للشهيدة هفرين خلف دور كبير في تمكين أواصر الأخوة بين مكونات المنطقة من العرب والكرد والسريان، للمشاركة في أسس تكوين الإدارة الذاتية بشكلها الحالي لخدمة المجتمعات في المنطقة".

واختتمت رئيسة مجلس حلب لحزب سوريا المستقبل خالدة عبدو، حديثها بالتأكيد على "أن استشهاد هفرين خلف خسارة كبيرة للحزب وكوادره"، مجددة العهد "باستكمال مسيرتها إلى حين تحقيق آمالها في بناء وطن ديمقراطي حرّ".

ثم عُرض سنفزيون تضمن مقتطفات من سيرة حياة للشهيدة هفرين خلف، ولقاءات مع أسرتها ورفاقها.

(م ع/ ل م)

ANHA