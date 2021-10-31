مجلس فافين: نقف بوجه كل مَن يحاول احتلال أرضنا

وتجمع العشرات من أعضاء مجلس ناحية فافين وكوميناتها أمام المجلس، رافعين أعلام مجلس مقاطعة الشهباء، وأدلوا ببيان إلى الرأي العام، نددوا فيه بهجمات وتهديدات جيش الاحتلال التركي على المقاطعة.

وقرأ عضو مجلس الناحية، عمر الأحمد، البيان باللغة العربية.

وجاء في مستهله: "لقد تمادى المحتل التركي المتمثل بأردوغان في الفترة الأخيرة خلال نشره عبر مرتزقته التهديدات لاحتلال المزيد من الأراضي السورية لإشباع أطماعه التوسعية على حساب الشعب ويواصل بذلك مجازره التي سبق أن ارتكبها أسلافه وتابعها هو في كل المناطق المحتلة من الشهباء وعفرين وسري كانيه وكري سبي".

لافتاً إلى رغبة الاحتلال التركي في "طمس هوية الشعوب ومسح ثقافة المنطقة المتمثلة بروح الأخوة بين المكونات وعرقلة مشروع الأمة الديمقراطية التي تسعى إليها الإدارة الذاتية في مناطقنا بذريعة حماية أمنه القومي وحماية حدوده، متجاهلاً الأمن القومي وحدود باقي الشعوب والمكونات كل ذلك وسط صمت دولي وكذلك صمت المنظمات الحقوقية لكل هذه الجرائم".

واستنكر المجلس في بيانه "كافة الأعمال العدائية التي يقوم بها حزب العدالة والتنمية وبمساعدة دولية"، ودان الصمت الدولي أمام هذه التهديدات.

واختتم البيان: "نقول بأعلى صوتنا أننا نقف في وجه كل من يحاول احتلال أرضنا، سندافع عنها مهما كانت التضحيات وسنكون دعماً لقواتنا في سبيل تحقيق النصر واستعادة كافة المناطق المحتلة وعودة المهجرين إلى أراضيهم".

ليردد بعدها المشاركون شعارات تحيّ مقاومة العصر ومقاومة أهالي الشهباء.

(آ ر/ س ر)

ANHA