مجلس دير الزور المدني: سندافع عن مشروعنا الديمقراطي مهما كلّف الأمر

وقرئ البيان من قبل الرئيس المشترك لمجلس المنطقة الغربية، جاسم الرياش، وذلك أمام المجلس المدني بالريف الغربي في دير الزور، بحضور أعضاء وعضوات المجلس المدني.

استنكر البيان هجمات دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها ضد شعوب شمال وشرق سوريا التي تخطت وصف جرائم الحرب، وكل ذلك أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي يلتزم الصمت.

أوضح البيان "أن تركيا بقصفها البربري على الأهالي في كوباني وتل تمر وقامشلو وسائر المناطق، تحاول خلق الرعب والذعر بين الشعب من أجل التخلي عن مشروعهم الديمقراطي والإدارة الذاتية".

شدد البيان" نحن شعوب شمال وشرق سوريا نزداد صموداً وتماسكاً ضد كل المؤامرات الفاشية ونتكاتف مع بعضنا من أجل الدفاع عن مشروع الأمة الديمقراطية مهما كلف الأمر".

كما أكد البيان "أن المشروع الديمقراطي الذي بني على فكر وفلسفة القائد أوجلان هدفه الأول بناء الإنسان؛ لأنه محور الحياة".

(ع ع/مـ)

ANHA