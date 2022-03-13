مجلس دير الزور المدني يفتتح مكتباً للسجل المدني في بلدة هجين

بهدف تسهيل أمور أهالي ريف دير الزور الشرقي وتخفيف أعبائهم، عقدت مديرية السجل المدني في مجلس دير الزور المدني اجتماعاً ببلدة هجين لافتتاح مكتب سجل مدني يعمل على تسيير أمور أهالي المنطقة.

بدأ الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجالس المحلية في ريف دير الزور الشرقي، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه توضيح كيفية العمل على إنشاء بطاقات التعريف للأفراد، بالإضافة إلى عقود الزواج، ومنح بطاقات الوافدين للنازحين، وشرح آلية توثيقها وأرشفتها لدى مكتب السجل المدني.

وطُرِحت خلال الاجتماع العديد من الاقتراحات حول آلية عمل السجل المدني مثل استخدام ماكينات تصوير متطورة وشيفرات قوية وتفعيل دور المجالس للمساعدة في استكمال المعلومات المطلوبة وإسنادها بالشهود لإثبات شخصية مقدم الطلب، سواء كان بطاقة تعريف أو عقد زواج أو غيره.

وتعتبر هذه الخطوة إيجابية كون معظم أهالي ريف دير الزور الشرقي فقدوا بطاقاتهم الشخصية سابقاً وفي الوقت الحالي أغلب الأطفال ما دون سن العاشرة غير مسجلين في البطاقة الأسرية، إذ لا يتسنى لهم الذهاب إلى مقر مجلس دير الزور المدني نظراً لبعد المسافة.

هذا، ومن المقرر أن يتم افتتاح 4 فروع للسجل المدني في عدة مناطق من ريف دير الزور الشرقي والغربي وربطها بالسجل العام في مديرية السجل المدني بمجلس دير الزور المدني.

والجدير بالذكر أن مديرية السجل المدني ستعقد اجتماعاً مشابهاً في بلدة أبو حردوب لبحث الأحوال المدنية والإعلان عن افتتاح فرع جديد للسجل المدني في البلدة.

(ث ع/خ)

ANHA