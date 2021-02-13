مجلس دير الزور المدني يباشر مشروع إنارة بلدة هجين

هذا وباشرت شركة النمر التابعة للمجلس المدني في دير الزور التنسيق مع هيئة الإدارة المحلية والبلديات، بمشروع الإنارة للطرق الفرعية في بلدة هجين بريف دير الزور الشرقي.

ويشمل المشروع الطرق والشوارع الفرعية في هجين، ومنها "شارع القلعة، والرشيد، والكيصوم، والثانوية العامة" حيث يبلغ عدد سكانها حوالي (11) ألف نسمة.

ومن المقرر أن يستمر المشروع 40 يومًا، فيما تم تزويد الطرق بـ (80) جهاز إنارة، و(80) عمودًا، بالإضافة إلى كابلات أرضية مختلفة الأقطار، ومولدة كهربائية ليتم تشغيلها في حال انقطاع التيار الكهربائي.

ومن المزمع أن يتم البدء بمشروع إنارة في بلدة غرانيج التابعة لريف دير الزور الشرقي، خلال الأيام القادمة.

(ف ع/ س ر)

ANHA