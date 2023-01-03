مجلس دير الزور المدني يعقد اجتماعه السنوي ويؤكد على تكثيف العمل عام 2023

وحضر الاجتماع الذي عُقد بمقر المجلس المدني في دير الزور، اليوم الثلاثاء أعضاء اللجان التابعة للمجلس من كافة أرياف دير الزور، وممثلون عن المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه كلمة لنائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حسن كوجر، تطرق فيها لآخر التطورات السياسية التي طرأت على المنطقة.

وقال كوجر "إن الاجتماع الأخير الذي ضم وزراء دفاع تركيا وروسيا وحكومة دمشق، يبين أن حكومة دمشق استسلمت لروسيا وقبلت بكافة شروطها، وقبول دمشق بهذا الاتفاق؛ هو قبول دخول الاحتلال التركي إلى سوريا واحتلال المزيد من الأراضي السورية وقبول وجودها في المناطق المحتلة".

وأكد كوجر "هذه الاتفاقات تحدث على حساب الدم السوري، وسيكون الشعب السوري هو الضحية، وأضاف: "ومن ناحية أخرى تضييق الخناق على مناطق الإدارة الذاتية وضرب مشروعها الديمقراطي".

وبيّن "تتهم دولة الاحتلال التركي شمال وشرق سوريا بـ "الإرهاب" دائماً، والعالم أجمع يعلم أنها الداعم الأكبر "للإرهاب"، وأضاف: "جميع زعماء داعش قُتلوا في إدلب، مثل أبو بكر البغدادي وآخرين، وكانوا قريبين جداً من الحدود التركية".

وأشار كوجر "انتعش داعش في الفترة الأخيرة مع الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا، وخير دليل على ذلك؛ هجوم داعش على مركز الأمن الداخلي في مدينة الرقة، ونشطت خلاياه في مناطق أخرى، وقوات سوريا الديمقراطية في الوقت الحالي تلاحق فلول "الإرهاب" وتلقي القبض عليهم في مناطق تل حميس والهول".

قرأ بعدها، نائب الهيئة الرئاسية للمجلس التنفيذي في دير الزور، عبد الرزاق الرحيم، التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لعام 2022، الذي تضمن الوضع التنظيمي وأعمال كافة لجان مجلس دير الزور المدني خلال العام المنصرم.

تلاه عرض سنفزيون عن الأعمال التي قام بها المجلس التنفيذي من الناحية الصحية والخدمية والتعليمية والاقتصادية.

ليفتَح بعده باب النقاش أمام المشاركين؛ لمناقشة الأمور التنظيمية والمشاكل والصعوبات التي واجهت لجان المجلس خلال العام المنصرم.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار العمل ومواصلة المشاريع الخدمية والصحية والاقتصادية ضمن خطة عام 2023، مع التأكيد على ضرورة استمرار العمل الدؤوب والاستفادة من الإمكانات المتوفرة والعمل في ظل كافة الظروف والتحديات.

(ع ع/خ)

ANHA