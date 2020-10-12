مجلس دير الزّور المدنيّ يضع حجر الأساس لإعادة تأهيل مشفى هجين

وحضر الفعالية أيضاً الرئيس المشترك لمجلس دير الزور المدني الدكتور غسان اليوسف والرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريّا بيريفان خالد إلى جانب شيوخ ووجهاء عشائر المنطقة.

الفعالية بدأت بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء تلتها كلمة للرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية بيريفان خالد والرئيس المشترك لمجلس دير الزور المدني غسان اليوسف، حيث باركوا لأهالي هجين البدء بأعمال إعادة تأهيل المشفى العام في البلدة مستذكرين بطولات قسد التي حرّرت المنطقة من رجس داعش بدعم من التحالف الدولي.

كما وعدوا بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين إلّا أنّها تحتاج إلى وقت خاصّة عقب الدمار الكبير الذي ألحقه مرتزقة داعش بالمنشآت العامة في المنطقة.

كما أشار الرئيس المشترك لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا جوان مصطفى إلى أنّ إعادة تأهيل مشفى هجين العام سيحقّق قفزة نوعية في دعم القطاع الصحي بالمنطقة وتقديم أفضل الخدمات الصحية للأهالي.

وبدوره أشاد ممثل عشائر البوكمال الشيخ ياسين الرزق بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل مجلس دير الزور المدني والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريّا لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وفي الختام تم وضع حجر الأساس للمشروع من قبل الرئيس المشترك لمجلس دير الزور المدني غسان اليوسف بمشاركة ممثل الخارجية الأمريكية تود إنتر سيد.

(م)

ANHA