مجلس بيث نهرين القومي يدعو المجتمع الدولي إلى وضع حد لإجرام الدولة التركية

وأوضح المجلس في بيان، اليوم الأربعاء، وصلتنا نسخة منه، أن "هذه الهجمات تطال يوميًّا قرى شعبنا الآشوري الكلداني السرياني الواقعة ضمن مناطق عملياتها الحربية في شمال العراق بحجة محاربة الإرهاب، حيث تسفر هذه الهجمات الإجرامية التي تستعمل خلالها تركيا كافة أنواع الأسلحة الثقيلة من طائرات وصواريخ وغيرها من أسلحة الناتو، عن تهجير وتشريد وقتل ما تبقى من أبناء شعبنا الذي تعرض على يد تركيا لأبشع أنواع الإبادة العراقية مع شعوب أخرى عام 1915".

ودعا المجلس "الأطراف الإقليمية وخاصة الدول المجاورة إلى حل خلافاتها ضمن حدودها الجغرافية وتمتين ثقافة الحوار والاعتراف بالتعددية وبترسيخ حقوق الشعوب في دساتيرها وإحلال ثقافة الحوار والتطور والديمقراطية والعدالة المجتمعية والسلام في المنطقة، لأن سياسات الحروب والإنكار والقمع والقتل والتهجير والمجازر أثبتت فشلها في حل الخلافات والنزاعات وزادت من الحقد والكراهية والتخلف والتطرف بين الشعوب ومكونات الدولة الواحدة".

وأكد مجلس بيث نهرين القومي وقوفه إلى جانب "الشعوب المقهورة والدفاع عن حقوقها وخاصة حقوق شعبنا السرياني الآشوري الكلداني الذي يدفع أكثر من غيره أثمان الحروب العبثية من إقصاء وقتل ومجازر وتهجير وتغيير ديمغرافي في أراضيه التاريخية بسبب مصالح إقليمية ودولية وبسبب غياب المحاسبة وغياب العدالة الإنسانية".

(س ر)

ANHA