مجلس بلدة زركان يستلم مناوبة خيمة الاعتصام في سيمالكا

تستمر فعاليات خيمة الاعتصام التي دعا إليها مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة للمطالبة بجثامين شهداء الكريلا الذين استشهدوا على يد قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني في يومها الـ 76 بمشاركة أهالي الإقليم.

استلم المناوبة في الخيمة، اليوم، أعضاء مجلس ناحية زركان. علماً أن ناحية زركان تتعرض بشكل يومي لهجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

" هل بإمكان من يعتبر نفسه كردياً فعل شيء كهذا؟!"

أدلى أعضاء مجلس ناحية زركان المناوبون تحت خيمة الاعتصام ببيان وقالوا:" أيجوز أن يقوم شخص يعتبر نفسه كردياً بشيء كهذا؟!"

وباسم المجموعة المناوبة أدلت عضوة مجلس ناحية زركان شيرين ميرو ببيان وقالت:" قامت قوة تقول عن نفسها بأنها كردية بالاستيلاء على جثامين أبنائنا. أيجوز في الوقت الذي نطالب فيه بوحدة الكرد أن تقوم قوة تعرّف نفسها بأنها قوة كردية بعمل كهذا؟ نحن نطالب بجثامين شهدائنا".

"واثقون من نجاح فعاليتنا"

وباسم المجموعة القادمة من تل تمر والتي سلمت مناوبة الاعتصام اليوم لمجموعة زركان تمنى عضو المجلس روناس يونس التوفيق لمجموعة زركان، وقال:" نحن واثقون بأن هذه الفعالية ستنجح".

بعدها استلمت مجموعة زركان المناوبة من مجموعة تل تمر.

وتستمر فعالية خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا في يومها الـ 76 للمطالبة بجثامين مقاتلي الكريلا الذين استشهدوا في 28-29 آب الماضي في منطقة خليفان على يد مسلحي الحزب الديمقراطي الكردستاني.

(م م)

ANHA