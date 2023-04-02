مجلس أوروبا يرد على خطاب حول العزلة

في إطار عملها ضد العزلة المتواصلة منذ 25 عاماً، ومن أجل الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، الذي انقطعت الأخبار عنه منذ أكثر من عامين، تواصلت المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، مع العديد من المؤسسات الأوروبية، من بينها مجلس أوروبا.

بتاريخ 23 كانون الثاني 2023 أرسلت المبادرة خطاباً إلى الأمانة العامة لمجلس أوروبا .

وبحسب المعلومات التي أفاد بها المتحدث باسم المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، فرزنده منذر لوكالة أنباء هاوار، فإن مجلس أوروبا أرسل بتاريخ 13 شباط عام 2023 رداً كتابياً على الخطاب.

الرد الذي كتبه كريستوس جياكوموبولوس المدير العام لحقوق الإنسان في مجلس أوروبا، نيابة عن الأمانة العامة لمجلس أوروبا، وصل إلى المبادرة بتاريخ 31 آذار 2023.

في الإجابة المقتضبة، ذُكر أن مجلس أوروبا مهتم بالموضوع، لكن لم يتم تقديم معلومات مفصلة.

وجاء في خطاب الرد المقتضب: "كونوا على ثقة أن مجلس أوروبا، ولا سيما مؤسسته )اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب)، مهتمة بشكل وثيق بحالة السيد أوجلان. وكما تعلمون بالتأكيد، فقد زارت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب سجن إمرالي عدة مرات وزارته آخر مرة في أيلول عام 2022".

منذر: أرسلنا رسائل إلى العديد من المؤسسات

المتحدث الرسمي باسم المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان فرزنده منذر نوه إلى أنهم بعثوا رسائل عديدة بخصوص العزلة المشددة، إلى كل من الأمين العام لمجلس أوروبا، ولجنة مناهضة التعذيب، ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس.

وذكر فرزنده منذر أن هذه الرسائل ركزت على العزلة المشددة ضد القائد عبد الله أوجلان والنظام في إمرالي والقوانين الدولية. وقال منذر إن هناك مخاطر حول الأوضاع في إمرالي، لا أحد يعرف ما يجري هناك، لذلك فإنهم طلبوا في رسائلهم تهيئة الظروف ليعرف شعب كردستان وأصدقاؤهم وضع القائد عبد الله أوجلان، وأن تذهب لجنة إلى إمرالي بشكل عاجل لتقصي الأوضاع هناك. كما طالبوا بإنهاء العزلة وتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

’الرد إيجابي، والمساعي متواصلة‘

وشدد منذر على أهمية الموضوع بالقول: "ربما جاء الرد متأخراً، لكنه كان إيجابياً"، كما أكد أنهم سيواصلون مساعيهم لإبلاغ المؤسسات ذات الصلة بأي حالة تتعلق بإمرالي.

’سنرسل أيضاً مليوني توقيع‘

وذكر فرزنده منذر أنهم أطلقوا بتاريخ 22 كانون الثاني 2023 حملة لجمع التواقيع ضد العزلة ومن أجل الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، ونتيجة للحملة التي انتهت في 13 آذار 2023، تم جمع 2656828 توقيعاً . وقال منذر إنهم سيرسلون هذه التواقيع إلى لجنة مناهضة التعذيب والمؤسسات ذات الصلة.

كما أفاد منذر أن مبادرتهم وكذلك المحامين في شمال وشرق سوريا يعدون خطابات بخصوص موضوع عدم تلقي أي معلومات من إمرالي خلال العامين الماضيين، وسيقومون بإرسال هذه الخطابات أيضاً إلى المؤسسات الدولية.

(ك)