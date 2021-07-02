مجلس أوروبا يحث الأعضاء على السماح للمواطنين الذين انضموا إلى داعش في سوريا بالعودة

في حين أن بعض البلدان مثل ألمانيا وهولندا أعادت بعض المواطنين الذين قاتلوا مع مرتزقة داعش، فإن البعض الآخر لم يعيد إلى الوطن سوى الزوجات والأطفال الذين كانوا معهم، بحسب وكالة فرانس برس.

وتصر باريس ولندن، اللتان تحذران من عودة المواطنين المتطرفين، على أن البالغين الذين انضموا إلى داعش والمحتجزين الآن في معسكرات شمال شرق سورية يجب أن يُحاكَموا أمام المحاكم المحلية.

لكن مفوضة حقوق الإنسان دنيا مياتوفيتش قالت إن مواطني دول المجلس البالغ عددها 47 "يقعون ضمن اختصاص تلك الدول"، وفقاً لبيان صادر عن مكتبها.

وأضاف البيان: "إن إخراج جميع الأطفال الأجانب من المخيمات هو أولوية مطلقة وإلزامية".

وأضافت أنه "من أجل الحفاظ على مصالحهم، يجب إعادة أمهاتهم معهم إلى الوطن".

كما ضغط وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على الحلفاء هذا الأسبوع لإعادة الدواعش المعتقلين لدى قوات سورية الديمقراطية، محذراً من عدم إمكانية احتجازهم في سوريا إلى أجل غير مسمى.

(م ش)