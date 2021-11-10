مجلس عوائل شهداء: تسيير سياسة الإبادة في عفرين دليل على مدى فاشية AKP

وتجمّع العشرات من أعضاء مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين، أمام مركز المجلس في بلدة تل قراح بمقاطعة الشهباء، حاملين أعلام المجلس وصور القائد عبد الله أوجلان، ويافطة كتب عليها "عفرين كرامتنا نحن فدائيون لأجل عفرين".

وأدلى الأعضاء ببيان، قرئ باللغة العربية من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء لمقاطعة الشهباء وفاء حسين، وباللغة الكردية من قبل الإداري في مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين فوزي مصطفى.

وجاء في نص البيان: "مع استمرار الرغبة في الحرب العالمية الثالثة، وخصوصاً على منطقتنا ووصولها إلى مرحلة متقدمة من الناحية التكتيكية والاستراتيجية على الساحة الدولية عموماً، ودخول النظام التركي الفاشي إلى هذه الحرب مستغلة الظروف الدولية، مستفيداً من الفراغ السياسي، وظهور بعض التطورات السياسية على الساحة الدولية ودخول النظام التركي في أزمات لا يمكن تجاوزها، نتيجة المقاومة التاريخية لأبناء شعوبنا الكردستانية وإبدائهم لأروع الملاحم البطولية ضد أكبر قوى فاشية طورانية تركية طاغية هذا العصر.

لجأت الدولة التركية مرة أخرى إلى نسج الأكاذيب من أجل تضليل الرأي العام، وشرعنة وجودها غير الشرعي أساساً، والعمل على فرض نظام حكمها الطاغي في المنطقة والعالم، وذلك عبر أساليب التهديد الدائم والقيام بحرب قذرة لم تشهدها البشرية من قبل".

وأضاف البيان: "وما ارتكابها المجازر الجماعية وانتهاكاتها اليومية من خطف وقتل واعتقال وتعذيب بحق السكان المدنيين العزل في مدينة عفرين المحتلة، كل هذه الانتهاكات للحرمات والمقدسات الاجتماعية هدفها التغيير الديمغرافي وتسيير سياسة الإبادة والانكار على أرض عفرين وعموم المناطق المحتلة من سوريا وكردستان، ليس إلا دليلاً على مدى فاشية وهمجية هذه الطغمة وعقلية حكومة العدالة والتنمية التركية في سبيل تحقيق حلمها الخيالي العثماني، بهذه الذهنية الفاشية يتضح مدى تأثير هذه العقلية ومدى ضرره المستقبلي على السلم الأهلي في عموم المنطقة على البشرية عامة في المستقبل القريب".

وزاد قائلاً: "من هنا في مناطق الشهباء المقاومة، نحن مجلس عوائل الشهداء، ندين ونستنكر بشدة كل هذه الانتهاكات التي يقوم بها المحتل التركي ومرتزقته في عفرين، ونعتبر الصمت الدولي، وخصوصاً صمت القوى الراعية للسلام شراكة ومساندة للاحتلال التركي في هذه المرحلة".

ودعا المجلس هيئة الأمم المتحدة وكل المنظمات الحقوقية الإنسانية إلى الضغط على الدولة التركية الفاشية والحد من هذه الانتهاكات والممارسات اللاأخلاقية المنافية للمقاييس والمواثيق والأعراف الدولية، مطالباً بالانسحاب الكامل للاحتلال التركي من مناطقنا المحتلة في شمال وشرق سوريا.

لينتهي البيان بترديد الحضور شعارات تحيي مقاومة العصر ومقاومة أهالي إقليم عفرين في المخيمات والبيوت شبه المدمرة.

(آ ر/ س ر)

ANHA