مجلس عوائل شهداء الطبقة والرقة يدعوان الأهالي إلى رد الفتن

وأصدر مجلسا عوائل الشهداء في الطبقة والرقة بيانا مشتركاً، ناشدا من خلاله أهالي شمال وشرق سوريا عدم الالتفات إلى الإشاعات وردّ الفتن على مفتعليها.

البيان قرئ من قبل الإداري في مجلس عوائل الشهداء في الطبقة، محمد العرب، والإدارية في مجلس عوائل الشهداء في الرقة فاطمة الحسين.

وقرئ البيان أمام مجلسي عوائل الشهداء في الرقة والطبقة.

وجاء في البان المشترك:

"بعد الانتخابات السورية غير الشرعية التي تمت تحت الرعاية الروسية فقط، استخدم النظام خلاياه النائمة في أكثر من منطقة في شمال وشرق سوريا للتغطية على مشاكله الداخلية وفرض شرعيته المزيفة وسيادته على الأرض السورية، فقام بخلق فتنة وبلبلة في مدينة منبج بين قوى الأمن الداخلي والشعب مستخدمًا حجة تجنيد الشباب في الدفاع الذاتي، فخرجت مظاهرات ومسيرات سلمية".

ونوّه البيان إلى أن "المتربصين بأمن واستقرار المدينة استغلوا هذه التظاهرات وقاموا بالتخريب وأعمال شغب وتحریض".

وناشد البيان "شعبنا في شمال وشرق سوريا عدم الانجرار وراء الفتن في الوقت الذي نستطيع فيه حل جميع مشاكلنا على مبدأ الحوار والنقاش الأخوي بعيدًا عن لغة العنف والاستفزاز".

وعزّى البيان "أهلنا في منبج الذين فقدوا أبناءهم جراء هذه الفتنة"، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى، واستنكر بشدة "هذا العمل الإجرامي وهذه الأساليب المعروفة من قبل النظام وعملائه".

وأضاف البيان "أن مدينة منبج كانت دائمًا مثالًا للعيش المشترك بين كل المكونات السورية، ودفعت أكثر من 600 شهيد من هذه المكونات وبكل أطيافها"

ودعا البيان "من خلال شخصيتي الشهيدين أبو ليلی وأبو المجد، جميع أبناء منبج الشرفاء إلى الالتفاف حول هؤلاء الشهداء العظماء الذين بفضل تضحيتهم تعيش الآن كل مكونات شمال وشرق سوريا حياة حرة وكريمة".

(ع ص)

ANHA