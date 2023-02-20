مجلس عوائل شهداء الرقة يستذكر شهداء استشهدوا في أماكن متفرقة خلال ثورة شمال وشرق سوريا

توافد العشرات من ذوي الشهداء وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية إلى مزار الشهداء في قرية الحكومية التابعة لمدينة الرقة، لاستذكار80 شهيداً من مقاتلي وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات الدفاع الذاتي وقوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية الذين استشهدوا في أماكن وأوقات مختلفة خلال شهري (كانون الثاني وشباط)

بدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، تلاه عرض عسكري قدمه مقاتلو مجلس الرقة العسكري من ثم ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في مجلس الرقة العسكري كروان بكور كلمة قال فيها: "إن الشهداء هم الذين أمّنوا الأمان والاستقرار في هذا البلد ونحن على دربهم سائرون، الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا والنصر الأكيد لنا".

كما ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء أحمد الحمود كلمة قال فيها: "لاتزال بلادنا تنزف ولا يزال شمال وشرق سوريا يعاني يوماً بعد يوم، والثابت الوحيد هو أنه كل يوم هناك مواكب شهداء".

وأضاف أحمد الحمود "نجتمع اليوم في هذا المكان المقدس والذي يحتضن داخله شهداءنا الأحرار ونخص بالذكر شهداء الشهر الأول والثاني من هذا العام والذين طالتهم يد الغدر من داعش ودولة الإجرام التركية، ونعاهد شهداءنا ونعاهد أنفسنا بأننا سنكمل المشوار وأن نهاية هذا الكفاح هو النصر ونيل الحرية وتحقيق العدالة".

واختتم أحمد الحمود حديثه بالقول: "نعاهد شهداءنا بأننا لن نسمح لأي شخص بأن يعبث بأمان أهالينا في كافة مناطق شمال وشرق سوريا، ونحن في مجلس عوائل الشهداء نعاهدكم على الحفاظ على ذويكم من بعدكم، دمتم لنا فخراً وبمثلكم تحررت الشعوب والأمم".

وانتهت مراسم الاستذكار بإنهاء العرض العسكري ومن ثم أشعل أهالي الشهداء وأطفالهم الشموع على قبور الشهداء في مزار الشهداء في قرية الحكومية شمالي مدينة الرقة.

(م خ)

ANHA