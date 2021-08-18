مجلس عوائل الشهداء: يجب على الديمقراطي الكردستاني أن يطلق سراح الكريلا المختطفين بأسرع وقت

تواصل دولة الاحتلال التركي بشن هجماتها المكثفة على باشور كردستان منذ 23 من نيسان/أبريل بهدف كسر إرادة الشعب الكردي، ولكن قوات الكريلا تبدي مقاومات عظيمة في وجه جيش الاحتلال التركي وتكبدهم خسائر فادحة.

ويشارك الحزب الديمقراطي الكردستاني دولة الاحتلال التركي في الهجمات على قوات الكريلا في باشور كردستان، من خلال إرسال القوات إلى مناطق الدفاع المشروع ومهاجمة قوات الكريلا، ومنذ قرابة عشرين يوماً، قامت قوات البيشمركة بالتنسيق مع جيش الاحتلال التركي بالهجوم على مجموعة من قوات الكريلا التي ما يزال مصيرها مجهولا.

وفي هذا السياق تحدث الإداري في مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات سليمان سليمان وقال بأن "تصرفات الحزب الديمقراطي الكردستاني لا تصب في مصلحة الشعب الكردي، إنما تصب في مصلحة أعداء الشعب الكردي".

وأضاف سليمان: "في الآونة الأخيرة استشهد عدد من قوات الكريلا على يد الديمقراطي الكردستاني، كما تم اختطاف عدد آخر، هذا الشيء غير مقبول به بتاتاً".

وطالب سليمان من الديمقراطي الكردستاني إطلاق سراح الكريلا المختطفين بأسرع وقتٍ من أجل تحقيق الوحدة الكردية.

وبدورها تحدثت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات عائشة أفندي وقالت: "إن مثل هذه الأفعال التي يقوم بها الحزب الديمقراطي الكردستاني ليست لأول مرة ففي تاريخها فعلت الكثير مثل هذه الأعمال المشابهة، وفي هذه المرة استشهد عدد من قوات الكريلا على يد الديمقراطي الكردستاني واستشهد عدد منهم".

وأضافت عائشة أفندي: "إن أمهات الكريلا يتساءلن؛ ماذا يريد الحزب الديمقراطي الكردستاني منا، إلى متى ستستمر هذه الخيانة".

وطالبت عائشة أفندي من الديمقراطي الكردستاني أن يكف عن هذه الخيانة وأن يضع يده في يد الكريلا من أجل تحقيق الوحدة الكردية، وطالبت أيضاً بإطلاق سراح الكريلا بأسرع وقت تجنبا لحدوث الاقتتال الكردي.

وفي ذات السياق، قال العضو في مجلس عوائل الشهداء بإقليم الفرات عثمان علي أوسي "لماذا يختطف الديمقراطي الكردستاني أبناءنا الكريلا، أليس من العيب أن يحصل هذا الشيء في يومنا هذا، يجب على الديمقراطي الكردستاني أن يتقبل الأخوة الكردية، لأننا نعتبرهم أخوة لنا".

وطالب عثمان اوسي من الديمقراطي الكردستاني أن يطلق سراح الكريلا وأن يعتذر منهم، وأضاف: "ما كان على الديمقراطي الكردستاني أن يفعل هذا أساساً".

(ج)

ANHA