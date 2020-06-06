مجلس عوائل الشهداء: نجمع صور الشهداء لوضعها في لوحة واحدة

أصدرت الإدارة العامة لمجالس عوائل الشهداء في مقاطعة قامشلو بالتنسيق مع بلدية الشعب، اليوم، بياناً كتابياً بخصوص جمع جميع الصور واللافتات الموجودة داخل المنصفات والساحات الموجودة في ناحية قامشلو، ومنها صور الشهداء في لوحة واحدة.

وجاء في نص البيان:

"إننا في مجلس عوائل الشهداء في قامشلو وباجتماع رسمي مع بلدية الشعب في قامشلو، ورداً على ما جاء في تقرير المرصد السوري لحقوق الإنسان، وبعض مواقع التواصل الاجتماعي.

نؤكد لجميع عوائل الشهداء والوطنيين الشرفاء والغيورين على نهج القائد وخط الشهداء، وتوضيحاً للكتاب الصادر من بلدية الشعب في قامشلو بتاريخ 4/6/2020، نؤكد أن الكتاب يأتي تطبيقاً لمقررات عوائل الشهداء بخصوص جمع صور الشهداء في لوحة واحدة، وتزيين المدن بصياغة جديدة بالتنسيق مع البلديات".

(كروب/أ ب)

ANHA