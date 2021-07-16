مجلس عوائل الشهداء: المقبرة التي تدّعي تركيا العثور عليها هي لشهداء من مجازر الاحتلال التركي

أعلن مرتزقة الاحتلال التركي في عفرين، بتاريخ 14 تموز الجاري، عن عثورهم على مقبرة جماعية تضم 35 جثة مجهولة الهوية حسب ادعائهم، ونشرت صفحات المرتزقة ووكالة تركية رسمية أخباراً مزيفة ادّعت أن تلك الجثث تعود لأشخاص قتلوا على يد وحدات حماية الشعب قبل احتلال عفرين.

مجلس عوائل الشهداء في إقليم عفرين كذّب الادعاءات التركية بشأن المقبرة، وأدان انتهاكات الاحتلال التركي بحق مقابر الشهداء، وذلك خلال بيان أصدره المجلس، اليوم، في مزار شهداء مقاومة العصر في ناحية أحرص بالشهباء.

البيان قرئ باللغة العربية من قبل عضو المجلس آفدار علو، وباللغة الكردية من قبل العضوة منال شيخو، وجاء في نصه:

"في الوقت الذي تعاني فيه دولة الاحتلال التركية والفصائل المسلحة التابعة لها مزيداً من الضغوطات المجتمع الدولي بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان وحقوق الأطفال ومرة أخرى استمرارها في ذلك بخرق حرمة المقابر والموتى في عفرين، تحاول تحريف الحقائق لإبعاد الأنظار عنها من خلال التعدّي على مقابر شهداء المقاومة في عفرين من المدنيين ووحدات حماية الشعب والمرأة، والادعاء بأنهم ضحايا مجازر جماعية على يد وحدات الحماية الشعبية".

مجلس عوائل الشهداء أكد أن المقبرة هي لشهداء من مجازر جماعية ارتكبها الاحتلال التركي أثناء هجومه على عفرين وتابع "نحن نبيّن الحقائق التالية للرأي العام، فبعد أن وصلت قوات الاحتلال التركي إلى حدود مدينة عفرين وقصفها المكثف على المدينة وارتكابها المجازر الجماعية بحق المدنيين كما حصل في مجزرة حي المحمودي في الـ 16 من شهر آذار، لم يتمكن مجلس عوائل الشهداء حينها من دفن الشهداء المدنيين ووحدات الحماية في المقابر المخصصة خارج المدينة، لذا تم دفنهم ضمن مدينة عفرين قرب مشفى آفرين، وهذه الوقائع موثقة لدينا. إننا نكذّب ادعاءات الدولة التركية بدليل أنه لا يعقل في أوقات السلم دفن ضحايا المجازر في مقبرة ضمن مناطق سكان المدنيين، بحسب الأعراف المجتمعية، كما أننا سنقدم الأدلة على كذب الادعاءات التركية هذه".

وأضاف مندداً بالانتهاكات التركية بحق مقابر الشهداء وداعياً المنظمات الإنسانية إلى الضغط على الاحتلال باحترام القوانين الخاصة بحرمة الموتى "ندين كل انتهاكات دولة الاحتلال التركية بحق مقابر وأجساد شهدائنا المدنيين والمدافعين عن كرامتهم، وندعو كل المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي للضغط على دولة الاحتلال التركية ومرتزقتها للتوقف عن انتهاكاتها بحق المقابر واحترام القوانين الخاصة بحرمة الموتى".

(كروب/سـ)

ANHA