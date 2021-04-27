مجلس عوائل الشهداء يطالب بالكشف عن مصير والد شهيد معتقل لدى PDK

هذا وأقدمت سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني على اعتقال حسن في معبر فيش خابور أثناء عودته من باشور كردستان إلى روج آفا، بتهمة "أنه وأولاده من مؤيدي الإدارة الذاتية وأنه والد لشهيد من وحدات حماية الشعب!".

واستنكر مجلس عوائل الشهداء في منطقة ديرك ممارسات سلطات الديمقراطي الكردستاني عبر بيان، أدلي في دوار الشهداء بديرك، من قبل عضو المجلس محمود رسول.

واستهل البيان "منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في شمال وشرق سوريا قام شعبنا بتضحيات كبيرة دون تردد ولم يثني الوقوف دقيقة واحدة تجاه الثورة وإعطاء أغلى ما لديهم من فلذات أكبادهم تلبية لصوت وصدى الثورة من أجل تحقيق أمنياتهم والوصول إلى هدفهم المنشود إليه لتحقيق النصر وكسر حائط العبودية وانهيار الأنظمة الظالمة والمستبدة وخاصة الأنظمة الرجعية والفاشية الحاكمة على كردستان".

وأضاف البيان: "ومن بين هؤلاء العوائل الوطنيين الذين ضحوا وقدموا تضحيات في سبيل حرية الشعب الكردي عائلة السيد نايف علي حسن والد الشهيد خابور من مواليد 1968 من قرية بانة شكفتة التابعة لمنطقة ديرك، والذي قدم ابنه وثلاث شهداء آخرين من أجل توحيد وتحرير كردستان".

ونوه البيان أنه "وفي الآونة الأخيرة قام السيد نايف علي بزيارة إلى باشور كردستان وبأوراق نظامية في الأول من نيسان الجاري ودخل الإقليم بشكل رسمي وبعد زيارته لمدة قصيرة وأثناء عودته إلى روج آفا وعند وصوله إلى معبر فيش خابور التابع لحكومة هولير تم اعتقاله من قبل آسايش PDK بتهمة أنه من مناصري الإدارة الذاتية وله ابن شهيد".

ولفت البيان أنه "بعد اعتقاله اقتيد إلى مكان مجهول لم نعرف بعد عن مصيره"، وأكد مجلس عوائل الشهداء خوفه على وضع حسن، وأدان اعتقاله، مطالبًا منظمات الحقوقية والإنسانية بالكشف عن مصيره بأسرع وقت.

وأوضح المجلس أن عوائل الشهداء لن يقفوا ساكتين حتى إطلاق سراح والد الشهيد خابور.

(ع ع /م ح)

ANHA