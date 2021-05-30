مجلس عوائل الشهداء يستذكرون 93 من شهداء الحرية

شارك أهالي منطقة ديرك والقرى التابعة لها، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، ووفد من الإدارة الذاتية، في مراسم استذكار 93 من شهداء شهر آذار، نيسان، وأيار الذين استشهدوا خلال أعوام وأماكن متفرقة ضمن نضال حركة التحرر الكردستانية وثورة روج آفا وذلك في ملعب كورنيش البلدي.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، قرأ أسماء الشهداء من قبل عضو مجلس عوائل شهداء ديرك محمود رسول وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تمجد الشهداء.

وبعد الانتهاء من قراءة الأسماء عرض سينفزيون عن حياة ونضال الشهداء وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تمجد الشهداء.

(ع ع)

ANHA