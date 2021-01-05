مجلس عوائل الشهداء يستذكر شهداء شهر كانون الثاني

أحيا مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو مراسم استذكار لـ 89 شهيداً استشهدوا في مناطق وأعوام مختلفة خلال شهر كانون الثاني.
خبر 2021-01-05T17:24:00 قامشلو

نظم مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو مراسم استذكار لـ 89 شهيداً، استشهدوا  في أماكن و أعوام مختلفة خلال شهر كانون الثاني ، وذلك  في مزار الشهيد دليل صاروخان بمدينة قامشلو .

وشارك في مراسم الاستذكار أهالي مدينة قامشلو، وعوائل الشهداء، حاملين معهم صور الشهداء .

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بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، تلا ذلك إلقاء كلمة من قبل الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي غريب حسو والذي قدم بدوره واجب العزاء لذوي الشهداء ثم قال : " لا يكفي تقديم واجب العزاء لذوي الشهداء ، بل يجب  السير على خطى الشهداء الذين أناروا طريق الحرية،  ورفعوا من وتيرة النضال " .

  وبين حسو: " إن الشعب الكردي هو من أكثر الشعوب التي قدمت الشهداء وأكثر الشعوب التي ناضلت ولم تستسلم" .

واختتمت المراسم بتوزيع مجلس عوائل الشهداء 89 وثيقة استذكار لذوي الشهداء .

(م ح)

ANHA


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