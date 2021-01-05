مجلس عوائل الشهداء يستذكر شهداء شهر كانون الثاني

نظم مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو مراسم استذكار لـ 89 شهيداً، استشهدوا في أماكن و أعوام مختلفة خلال شهر كانون الثاني ، وذلك في مزار الشهيد دليل صاروخان بمدينة قامشلو .

وشارك في مراسم الاستذكار أهالي مدينة قامشلو، وعوائل الشهداء، حاملين معهم صور الشهداء .

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، تلا ذلك إلقاء كلمة من قبل الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي غريب حسو والذي قدم بدوره واجب العزاء لذوي الشهداء ثم قال : " لا يكفي تقديم واجب العزاء لذوي الشهداء ، بل يجب السير على خطى الشهداء الذين أناروا طريق الحرية، ورفعوا من وتيرة النضال " .

وبين حسو: " إن الشعب الكردي هو من أكثر الشعوب التي قدمت الشهداء وأكثر الشعوب التي ناضلت ولم تستسلم" .

واختتمت المراسم بتوزيع مجلس عوائل الشهداء 89 وثيقة استذكار لذوي الشهداء .

(م ح)

ANHA