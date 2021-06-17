مجلس عوائل الشهداء يستذكر 92 شهيداً في قامشلو

شارك في مراسم الاستذكار عوائل الشهداء، أعضاء من الإدارة الذاتية، حركة المجتمع الديمقراطي، أهالي قامشلو والقوات العسكرية. الشهداء الذين تم استذكارهم استشهدوا خلال شهر حزيران في أعوام وأماكن متفرقة وكانوا مقاتلين في حركة الحرية وثورة 19 تموز.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، بعدها تحدث عضو مجلس عوائل الشهداء وجدي بتي وحيا المقاومة التي تبديها قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع، وأوضح أن مزار الشهداء يمثل كرامتهم وهويتهم.

وبيّن وجدي بتي أن الذين لا يسيرون على درب شهداء حرية كردستان لا يحق لهم التحدث عن القومية الكردية.

كما ألقت عضوة مؤتمر ستار روزا تولهدان كلمة استذكرت فيها شهداء حركة الحرية كافة، وأوضحت أنهم يمرون بأيام تاريخية وبأنهم لكي يستطيعوا أن يتحولوا إلى رد قوي كما علمهم الشهداء عليهم تصعيد النضال والمقاومة في وجه الهجمات، وتابعت بالقول:" في شخص الرفيقة سما والرفيقة زيلان اللتين تركتا خلفهما تاريخاً من النضال وعلموه لنا علينا تصعيد النضال في وجه العدو مهما كان هذا العدو وحشياً".

وانتهت المراسم بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء.

(م م)

ANHA