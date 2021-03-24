مجلس عوائل الشهداء يستذكر 48 شهيداً في الشدادي

وأقيمت مراسم الاستذكار خلال مراسم رسمية في صالة الحرية بناحية الشدادي، وحضرها العشرات من عوائل الشهداء وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم قرأت عضوة مجلس عوائل الشهداء زهرة الأحمد أسماء الشهداء من أبناء المنطقة الذين استشهدوا في شهري شباط وآذار خلال أعوام مختلفة.

ومن ثم ألقيت كلمة باسم المجلس العسكري لمنطقة الشدادي ألقاها القيادي عودة اللهيبي، حيث قدم العزاء فيها لأسر الشهداء وتمنى لهم الصبر والسلوان.

وأشار اللهيبي في كلمته إلى أن الشهداء هم من ضحوا بأرواحهم لتحقيق الحرية والعيش الكريم لشعبهم، وأن العسكريين ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية كلهم مشاريع للشهادة حتى بناء سوريا حرة ديمقراطية لامركزية.

وفي السياق قال الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء ناجي النجوم: "الشهيد حي لا يموت وقد خصهم الله بهذه المنزلة العظيمة" وأضاف: "إن العيش الكريم الذي ينعم به أهالي مناطق شمال وشرق سوريا هو بفضل تضحياتهم وشجاعتهم".

ولفت إلى أن دولة الاحتلال التركي تواصل شن الهجمات على المنطقة وأكد أنه لابد من الوفاء للشهداء عبر حماية الأرض ومكتسبات الثورة، والتكاتف والتعاضد بين كافة المكونات لتحرير كافة المناطق المحتلة".

واختتمت مراسم الاستذكار بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء.

(ب د/ل)

ANHA