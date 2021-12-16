مجلس عوائل الشهداء يستذكر 151 شهيداً في ناحية ديرك

بحضور أسر الشهداء وممثلين من المجالس العسكرية والمدنية استذكر مجلس عوائل الشهداء في ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو 151 شهيداً، استشهدوا خلال شهور آب وأيلول وتشرين الأول في أعوام وأماكن مختلفة، وذلك في معلب كورنيش البلدي المغلق.

بدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بالتزامن مع إشعال الشموع أمام صور الشهداء من قبل ذويهم وقراءة سجلات الشهداء من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء في ديرك، محمود أحمد.

وبعدها ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء في ديرك، ونسة شاويش، كلمة أشارت فيها إلى أن "عظمة قيمة الشهادة والشهداء، استطاعت أن تنير درب شعوب شمال وشرق سوريا لبناء إدارة ديمقراطية مشتركة"، مشددة على ضرورة تصعيد النضال في وجه المؤامرات التي تحاك من قبل القوى المعادية للديمقراطية.

وبدوره لفت عادل حسين، باسم حزب الاتحاد الديمقراطي، إلى تضحيات الشعب الكردي، قائلاً " الشعب الكردي قدّم تضحيات كبيرة لتحقيق أهداف الثورة، وأظهر بطولات عظيمة وحقق انتصارات كبيرة الأمر الذي كان له تأثير في جميع المحافل الدولية".

وتابع " دماء الشهداء هي التي أوصلتنا إلى هذه المراحل التاريخية التي لا يمكن فيها اليوم إنكار وجود الشعب الكردي أو حقوقه المشروعة".

وبعدها تم عرض سينفزيون يتضمن تاريخ ونضال 151 شهيداً، استشهدوا في أماكن وأوقات متفرقة في جبال كردستان وشمال وشرق سوريا.

(ع ع /آ)

ANHA