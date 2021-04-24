مجلس عوائل الشهداء يستنكر الهجوم التركي الاحتلالي على مناطق زاب

هذا وأصدر مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، اليوم السبت، بيانًا كتابيًّا إلى الرأي العام.

وجاء في مستهله: "إن سجل الدولة التركية الفاشية حافل بالمجازر والانتهاكات بحق الشعوب، ولم تحترم الفاشية التركية القوانين والمواثيق الدولية والشرائع السماوية وحرمة الشهر الفضيل والمقدسات منذ نشوئها وحتى الآن من تدمير وقتل ونهب وتغيير ديموغرافي بحق الشعوب في المنطقة".

وتابع "إن جيش الاحتلال التركي شن هجومًا جويًّا وبريًّا على منطقة زاب، صباح اليوم، بهدف احتلالها، وذلك بعد قصف عنيف شنته الطائرات الحربية على منطقة آفاشين، بالتزامن مع اجتياح بري، وجاء هذا القصف ردًّا على الانتصارات التي حققتها قوات الدفاع الشعبي في مناطق الدفاع المشروع".

وبيّن أن "الفاشية التركية لم تتوقف لحظة واحدة عن قصف المناطق الآهلة بالسكان المدنيين بحجج واهية لا صحة لها، فمنذ مساء أمس، والدولة التركية تقصف مناطق شمال وشرق سوريا لتخفيف الضغط على ميليشيات الدفاع الوطني في حارة الطي".

وأضاف مجلس عوائل الشهداء في بيانه "إن الدولة التركية مستمرة في مؤامراتها ضد الشعب الكردي وشعوب المنطقة وتقف حجر عثرة أمام الحريات والمشروع الديمقراطي الذي دعا إليه القائد عبد الله أوجلان، وتسعى الفاشية التركية إلى التخطيط لمؤامرات جديدة ضد مشروع الأمة الديمقراطية التي تهدف إلى توحيد الشعوب في العيش المشترك والتعايش السلمي فيما بينهم".

ونوّه البيان إلى "ن دولة الاحتلال التركي باشرت تنفيذ أجنداتها بالاتفاق مع الحكومة العراقية والسورية في اجتياح مناطق شنكال والشهباء وتل رفعت واستهداف مناطق الدفاع المشروع على مرأى ومسمع العالم والمنظمات التي تدّعي الإنسانية وحقوق الإنسان في تقرير مصيرها".

أدان مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة واستنكر بأشد العبارات صمت الدول والمنظمات الحقوقية حيال مؤامرات الفاشية التركية التي تحاك ضد شعوب المنطقة ومكوناتها وإنكارها لوجود الشعب الكردي وشعوب المنطقة برمتها".

(ع ع/س ر)

ANHA