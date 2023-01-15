مجلس عوائل الشهداء يندد باستخدام دولة الاحتلال السلاح الكيماوي ضد الكريلا

أدلى مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات اليوم الأحد ببيان، للتنديد باستخدام دولة الاحتلال التركي السلاح الكيماوي في ضد الكريلا، وذلك أمام مقر محكمة الشعب في مدينة كوباني.

قرئ البيان من قبل المحامي عصمت أحمد، بمشاركة شخصيات حقوقية.

وجاء في مستهل البيان "إن استخدام دولة الاحتلال التركي للأسلحة المحرمة دولياً عام 2022 وقبله، في العديد من المناطق على جغرافية كردستان، ضد المواطنين والمقاتلين المدافعين عن شعب المنطقة، وسط صمت دولي، هو انتهاك لكافة القوانين الإنسانية والأعراف الدولية".

وأكد بيان مجلس عوائل الشهداء أن "استخدام الأسلحة ضد قوات الكريلا وتغاضي القوى الدولية عن ذلك هو تجاوز خطير من دولة الاحتلال التركي الموقّعة على معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، وانتهاك لأبسط لقوانين حقوق الإنسان والقوانين الدولية الداعية لحماية الشعوب ومنع استخدام هذه الأسلحة".

وطالب البيان في ختامه، القوى الدولية وكافة المنظمات الداعية لحماية حقوق الإنسان "بتحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية ضد جرائم دولة الاحتلال التركي، وتشكيل لجنة تحقيق دولية من أجل محاكمة المجرمين من حكومة العدالة والتنمية، وتقديمهم للمحكمة الدولية في لاهاي؛ لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية".

(ن ك/د)

ANHA