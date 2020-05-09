مجلس عوائل الشهداء يندد باعتداء الاحتلال التركي على أضرحة الشهداء

تجمّع العشرات من أعضاء مجلس عوائل الشهداء في ديرك أمام مركز مؤسسة مجلس عوائل الشهداء، للتنديد بالقصف التركي على أضرحة الشهداء.

وقرئ خلال التجمع البيان الذي أصدره مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة بهذا الصدد من قبل عضو في المجلس محمود رسول، وجاء فيه:

"لا زالت الفاشية التركية بزعامة حزب العدالة والتنمية تمارس أبشع الجرائم وحشية بحق الإنسانية والطبيعة، وإنكار الحقوق المشروعة لشعبنا وتطلعاته نحو بناء وطن يعيش فيه أبناؤه بهويتهم وكرامتهم، لذلك لجأ عدو الإنسانية حزب العدالة والتنمية إلى أكثر الأساليب خِسّة في التعامل اللاإنساني , حيث لم نجد في التاريخ نموذجاً أقذر من هذا النظام الفاشي الذي بلغ به الأمر بأن يتطاول على مزارات الشهداء، كما فعلها سابقاً في عدة مدن في شمال كردستان وفي عفرين الجريحة، واليوم يعيد تلك الأساليب في جميع بقاع وطننا الغالي".

البيان ناشد "كافة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني ومحبي الديمقراطية والسلام وأصدقاء الشعوب المظلومة في العالم بالتدخل لوقف مثل هذه الممارسات اللاإنسانية بحق قيمنا ومقدساتنا، وكلنا أمل في هذه المرحلة أن تقوم تلك المنظمات بواجبها الأخلاقي بفضح سياسات حزب العدالة الإنكارية بحق إرادة شعبنا الكردستاني".

(كروب/ك)

ANHA