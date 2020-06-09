مجلس عوائل الشهداء يكشف عن سجل مقاتلين استشهدا في جبال كردستان

أقيمت مراسم إعلان الشهيدين خنسة عباس (آرين زاغروس)، صلاح الدين شيخي (خوين رج قامشلو)، في الملعب البلدي بالناحية، بحضور المئات من أهالي ناحية الدرباسية والقرى التابعة لها وأعضاء المؤسسات المدنية.

المراسم بدأت بالوقوف دقيقة صمت، ثم تحدثت باسم مجلس عوائل الشهداء، عدلة عمر، التي طلبت الصبر والسلوان لذوي الشهيدين، وأشارت إلى الملاحم البطولية التي تبديها قوات الدفاع الشعب في جبال كردستان ضد هجمات تركيا للدفاع عن الشعوب في أجزاء كردستان الأربعة.

وأكدت عدلة، أن الشعب الكردي في عموم كردستان سيقاوم الاحتلال حتى تحقيق النصر وطرد المحتلين وتحقيق أهداف الشهداء التي استشهدوا من أجلها.

وباسم أسرة الشهيد صالح الدين شخي (خوين رج قامشلو)، تحدث عمه سعود شيخي، الذي عبر عن فخره باستشهاد ابنهم وقال: "الشهيد صلاح الدين كان يقيم في أوروبا وبعد ازدياد الهجمات على شمال وشرق سوريا قرر العودة إلى وطنه والدفاع عنه إلى جانب باقي أصدقائه، وبعدها قرر الانضمام إلى صفوف قوات الدفاع الشعب، ليدافع عن الشعب الكردي في أجزائه الأربعة".

وباسم أسرة الشهيدة خنسة عباس (آرين زاغروس) تحدث عبد الوهاب خلف، قائلاً : "آرين قررت أن تحمل سلاح شقيقها الشهيد وتكمل الهدف الذي استشهد من أجله، واليوم حققت النصر لعموم الشعب الكردي باستشهادها".

بعدها قرئت وثيقة الشهداء من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء نسرين معمي وسلمت لذويهما.

وانتهت المراسم بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء.

(آ ح/هـ ن)

ANHA