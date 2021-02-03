مجلس عوائل الشهداء يجتمع مع أسر الشهداء في عامودا

وحضر الاجتماع الذي انعقد في نادي بيلسان بالناحية، حوالي 400 أسرة من أسر الشهداء.

وزينت قاعة الاجتماع، بأعلام وحدات حماية الشعب والمرأة، مجلس عوائل الشهداء، وصور القائد عبد الله أوجلان.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، تلتها كلمة ألقاها الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في ناحية عامودا، زيور علي، والذي قال: "إن أسر الشهداء بروحهم الوطنية وتحليهم بروح المسؤولية وبتضحيات أبنائهم ساهموا في تحقيق ثورتنا وارتقائها إلى أعلى المستويات".

ثم ألقت القيادية في وحدات حماية المرأة، أفيندار دنيز، كلمة دعت فيها أبناء شعوب شمال وشرق سوريا إلى رفع وتيرة النضال بغية التصدي للأعداء وإفشال مخططاتهم، وقالت: "في شمال وشرق سوريا لن يستطيع أحد حمايتنا، فإذا أردنا أن نعيش بحرية علينا أن نصعد نضالنا ونقف صفاً واحداً إلى جانب قواتنا العسكرية لإفشال جميع المخططات التي تحاك ضد أبناء شعبنا".

واختتم الاجتماع بتقديم فقرات غنائية من قبل فرقة آكري التابعة لحركة الثقافة والفن في ناحية عامودا.

(م ح)

ANHA