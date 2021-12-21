مجلس عوائل الشهداء يدين قتل المعتقلين السياسيين في السجون التركية

وأدلى مجلس عوائل الشهداء، اليوم الثلاثاء، ببيان إلى الرأي العام، استنكر فيه جرائم دولة الاحتلال التركي وانتهاكاتها بحق المعتقلين في السجون، التي تسببت باستشهاد 6 معتقلين؛ جراء التعذيب والحرمان من الرعاية الصحية.

وتجمّع العشرات من أعضاء وعضوات مجلس عوائل الشهداء أمام قاعة الاجتماعات الواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود للإدلاء بالبيان الذي قُرئ من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في حلب، روشان محمد.

وأشار البيان في مستهله إلى الجرائم التي ترتكبها الدولة التركية في كل من تركيا والمناطق التي تحتلها في سوريا، حيث تعتقل كل من يخالفها الرأي أو يعارض سياستها وتمارس بحقهم شتى أنواع التعذيب الذي يودي بحياتهم.

ونوّه البيان إلى آخر ما ارتكبته الدولة التركية بحق المعتقلين في السجون التركية، والذي أدى إلى استشهاد 6 مناضلين، وزاد: "يفقد في الوقت نفسه العديد من المعتقلين حياتهم نتيجة التعذيب الوحشي على يد مرتزقة الاحتلال التركي في عفرين وباقي الأراضي السورية المحتلة من قبل تركيا".

وأكد البيان على أن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التي تقوم بها الحكومة التركية والمعاملة اللا إنسانية نابعة من الذهنية السلطوية لحكومة حزب العدالة والتنمية، والتي تأتي بشكل ممنهج دون الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني.

وأدان البيان واستنكر حملات الاعتقال التعسفي وممارسات التعذيب الوحشي الممنهج التي تقوم بها الدولة التركية بحق الوطنيين والسياسيين.

داعياً المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات ووضع حد للحكومة التركية وإجبارها على الإفراج عن كافة المعتقلين.

لينتهي البيان بترديد الشعارات التي تمجّد وتحيي المقاومة.

ويشار إلى أن 6 معتقلين استشهدوا في السجون التركية حتى الآن، وهم (غريبة جيراز في سجن كوجالي كانديرا، في الـ 9 من كانون الأول، وعبد الرزاق سويور في سجن شاكران، في 14 كانون الأول، وخليل غونيش في سجن آمد، في 15 كانون الأول، وصالح تورغول الذي أصيب بالشلل في سجن سرت، استشهد في المشفى في 15 كانون الأول، وإلياس دمير في سجن بولو، في 17 كانون الأول، ودات أركمن سجن تيكرداغ في 19 كانون الأول).

(ن ش/س ر)

ANHA