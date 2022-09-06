مجلس عوائل الشهداء يدين خيانة PDK: هذا الحزب يخون كل فرد في أجزاء كردستان الأربعة

ألقي البيان في مركز مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات بمدينة كوباني، من قبل الرئيسة المشتركة لأكاديمية الشهيدة أمكيهان جودي في إقليم الفرات، روناهي حجو.

وقال البيان: "مرة أخرى تعرض مقاتلو الكريلا لكمين في باشور كردستان، واستشهد على أثره اثنين من المقاتلين، وجرح ثلاث آخرين على يد جيش دولة الاحتلال التركي ورفقائها في تلك المنطقة في هجوم مشترك مع الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وأضاف: "هذه ليست المرة الأولى التي يخون فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني شعبه وقضيته من أجل مصالحه الشخصية، فتاريخ هذا الحزب حافل بالأيام السوداء التي صنعها لأبناء المنطقة من أجل مصالحه، باختصار هذا الحزب يخون كل فرد في أجزاء كردستان الأربعة، ويقضي على أحلامه لتحقيق أحلام غيره".

أوضح البيان "ذهنية هذا الحزب أًصبحت ذهنية تركية خالصة، وهذا ليس من مصلحة الشعب الكردي، فنخن اليوم نمر بمرحلة حساسة تتطلب منا التكاتف لا الخيانة مع بعضنا البعض، وما يفعله هذا الحزب بعيد كل البعد عن القيم منذ أن أصبح أداة بيد دولة الاحتلال التركي".

طالب مجلس عوائل الشهداء في بيانه "الحزب الديمقراطي الكردستاني بالعدول عن قراره، وسحب يده من يد الدولة التركية الفاشية، ليتوقف نزيف دم الكردي الذي يهدره هذا الحزب في سبيل تحقيق المصالح التركية".

وأكد في ختام بيانه أن "أفضل طريقة لنحيا بأمن وأمان هو التكاتف بين الكرد، والوقوف صفاً واحداً بوجه كل من يحاول المساس بأمن واستقرار منطقتنا".

(ن ك/د)

ANHA