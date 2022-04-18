مجلس عوائل الشهداء يدعو شعب باشور للانتفاض ضد بناء الجدار العازل حول شنكال

أدلى مجلس عوائل الشهداء لحيي الشيخ مقصود والأشرفية ببيان إلى الرأي العام العالمي، استنكر فيه بناء الحكومة العراقية بتواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني الجدار العازل بين شنكال وروج آفا، بأوامر من الدولة التركية الفاشية.

وتجمع العشرات من أعضاء وعضوات مجلس عوائل الشهداء أمام مركزهم الكائن في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود للإدلاء بالبيان الذي قرئ من قبل إدارية المجلس، روشان محمد.

وجاء في نص البيان:

"ندين ونستنكر بشدة سياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني وانتهاكاته الممارسة بحق شعبنا في بناء الجدار العازل فيما بين روج آفا وجنوب كردستان بأوامر من قبل الدولة الفاشية التركية المحتلة لكردستان التي تعادي شعبنا وثورته وتهاجم بشكل مستمر مناطق الدفاع المشروع وشنكال ومخمور وشمال وشرق سوريا وتسيّر سياسة الإنكار والإبادة بحق شعبنا المقاوم".

أشار البيان إلى الانتهاكات التي تمارسها الدولة التركية الفاشية بحق شعب شنكال "لم تكتف الفاشية التركية بارتكاب كل هذه الانتهاكات بحق شعبنا، بل لجأت إلى إعطاء الأوامر والإيعاز إلى مسؤولي حكومة إقليم كردستان ببناء جدار العار العازل فيما بين روج آفا وجنوب كردستان للنيل من إرادة شعبنا وضرب روح المقاومة لديه".

البيان تابع بالقول: "تمادت الدولة التركية في أن تستدعي مسؤولي حكومة الإقليم كنجيرفان ومسرور البارزاني اللذان يلعبان دوراً قذِراً في المتاجرة بالقضية الكردية مرة أخرى إلى أنقرة لعقد اتفاقيات سرية ضد حركة الحرية ومقاتليها وضد الإدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال".

منوهاً إلى أهداف بناء الجدار "الهدف من بناء الجدار العازل هو فرض الحصار على شنكال وكسر إرادته، ولكن إدارة شعبنا أقوى من كل المخططات والمؤامرات التي تحاك ضدها".

وأضاف: "حكومة إقليم كردستان لا تستطيع أن تكون صاحبة قرار في إدارة الإقليم، بل لجأت إلى سرقة ونهب مستحقات الموظفين منذ أكثر من عامين ووضعها في البنوك الأوروبية والأميركية لتأمين مستقبل أفراد العائلة الحاكمة ولا تستطيع تغيير ذهنيتها الخنوعة والمتواطئة الخاضعة لسيطرة المحتل التركي".

كما شدد البيان على ضرورة اتخاذ شعب باشور كردستان بكافة مكوناته درب المقاومة سبيلاً والانتفاضة ضد بناء الجدار العازل الذي يفرق بين شنكال وروج آفا وحماية مكتسباتهم وإيصال صوتهم إلى المحافل الدولية.

في الختام أدان واستنكر مجلس عوائل الشهداء في حلب سياسة الدولة التركية الفاشية وانتهاكاتها الممارسة بحق شعب شنكال وبالتواطؤ مع حكومة إقليم باشور كردستان التي تسيطر عليها أسرة البرزاني "العميلة الخائنة لقيم الشعب الكردي ببناء الجدار العار العازل بين الإخوة على طرفي الحدود الفاصل بين جزئي كردستان بأوامر من المستعمر التركي الفاشي".

ناشد البيان مجلس الأمن الدولي والمنظمات الحقوقية بإيقاف بناء الجدار العازل غير الشرعي وأدان صمتها تجاه هذه السياسة.

لينتهي البيان بترديد الشعارات التي تُمجد وتُخلد تضحيات الشهداء.

(ن ش/ س ر)

ANHA