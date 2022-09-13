مجلس عوائل الشهداء يدعو للمشاركة بزخم في مراسم 3 شهداء بمدينة قامشلو

وكانت منسقية حزب حرية المرأة الكردستانية (PAJK) قد استذكرت في الـ 13 أيلول الجاري عضوة مجلس حزب حرية المرأة الكردستانية، دلال نورحق (أسماء آرات)، وعضوة المجلس القيادي في منظومة المرأة الكردستانية (KJK) زيلان قامشلو (كليستان عثمان) التي استشهدت معها في الذكرى الثالثة لاستشهادهما.

أما عضو حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM) كامبار سولمز من مواليد 1950 قرية كوفك التابعة لمدينة ملاطيا بباكور كردستان، استشهد أثناء تأديته لواجبه الوطني.

ومن المقرر أن ينظم مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة قامشلو يوم غد الأربعاء مراسم غيابية للشهيدتين دلال نورحق وزيلان قامشلو، إلى جانب تشييع جثمان الشهيد كامبار سويلمز إلى مثواه الأخير في مزار الشهيد دليل ساروخان، وذلك في تمام الساعة الـ 05:00 عصراً.

فيما دعا مجلس عوائل الشهداء كل الوطنيين وأهالي مقاطعة قامشلو للمشاركة بزخم في مراسم الشهداء الثلاث يوم غد في المزار.

(آ)

ANHA