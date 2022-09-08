مجلس عوائل الشهداء يعقد مؤتمره الثالث في الرقة

وشارك في المؤتمر الذي عقد في صالة منتزه مشوار في الطرف الجنوبي لمدينة الرقة، أعضاء مجلس عوائل الشهداء في مدينة الرقة وريفها وأعضاء مجلس الرقة المدني، ومجلس الرقة العسكري، وقوى الأمن الداخلي، وذوي الشهداء، وممثلون عن الإدارة الذاتية بالإضافة إلى أعضاء الأحزاب السياسية.

بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلاها كلمة باسم مجلس الرقة المدني ألقتها مستشارة المجلس لالا شين التي استهلت حديثها بالقول: "نقف هنا إجلالاً وإكباراً لأرواح شهدائنا الأبطال الذين لولا تضحياتهم لما استطعنا الوصول للحرية".

وقالت لالا شين: "بمقاومة الشعب الذي قدم الغالي والنفيس لإخراج المعتدي من المنطقة وكان الانتصار لصالح الشعب وحتى الرقة التاريخ شهد لها بأنها طردت الغزاة من المنطقة".

وأكدت "إن المعركة التي انتصرت فيها الرقة على العدو وقهرته وقدمت آلاف الضحايا من أبنائها وبناتها وهذه المقاومة كانت موجودة منذ القدم واليوم توحدت بفكر القائد وحافظت على هذا الفكر بكل التضحيات التي قدمها أهالي الشهداء وزوجات الشهداء وكان الفكر هو فكر وحدة الشعوب مع كل مكونات المنطقة".

وباسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تحدث الرئيس المشترك لهيئة الشؤون الاجتماعية العمل فاروق الماشي وقال: "نقول لأهلنا وأهالي شهدائنا نبارك لكم انعقاد المؤتمر الثالث في مدينة الرقة مدينة عبد السلام العجيلي تعجز الكلمات عن تضحيات أبنائنا الشهداء وننحني إجلالاً لهم عندما نتكلم عن عظمتهم".

وأكد "أبناؤنا وبناتنا من قوات سوريا الديمقراطية كان لها دور كبير في تحرير المنطقة وكانت المقاومة التاريخية من مدينة كوباني مدينة الصمود، أعادت الثورة إلى مسارها بفضل تضحيات بناتنا وأبنائنا".

وأضاف، فاروق الماشي: "عندما كنا في بداية التحرير في تلك المناطق كان لها دور كبير وأخص بالذكر المرأة الكردية التي أعطت المرأة العربية القوة في جميع مفاصل الإدارات وجميع جوانبها".

واختتم ،فاروق الماشي، حديثه بالقول: "نقدم التحية للقوات العسكرية وقوى الأمن الداخلي الساهرين على أمن وحماية المدينة وقوات سوريا الديمقراطية الصامدة على جبهات القتال".

وبدوره قال الرئيس المشترك لمجلس الرقة العسكري فيصل السالم: "اليوم ونحن بين عوائل شهدائنا بانعقاد المؤتمر الثالث نبارك لكم انعقاد هذا المؤتمر الذي ما هو إلا نظراً لتضحيات شهدائنا الذين قدموا الغالي والنفيس لنقف وننهض بمؤسساتنا بإداراتنا لنكون منصة للعالم الحر".

وأكد فيصل السالم "نحن كقوات عسكرية في مجلس الرقة العسكري بمؤسساتنا وإدارتنا نحن مدينون لأهلنا في رأس العين وتل أبيض وعفرين وكوباني لأنهم قدموا أبناءهم لتحرير هذه المدينة فاختلطت دماء أبناء الرقة بدماء أبناء هذه المدن والقرى".

وأضاف السالم: "نحن مدينون لشهدائنا بكل يوم وسنكون جاهزين لحماية شعوبنا لرد أي عدوان لقوى الظلام الاستبدادية التي تريدنا أن نكون في ظلام استبدادهم، نحن شعوب حية وانطلقنا ودائماً نقول أن عقارب الساعة لا تعود إلى الخلف، سنكون منصة انطلاق نحو الحرية لتكون منارة للأجيال القادمة عظمتها تضحيات الشهداء".

وبعد الانتهاء من الكلمات قرئ التقرير السنوي لمجلس عوائل الشهداء من قبل العضوة في مجلس عوائل الشهداء فاطمة العيسى، وقرأ العضو في المجلس عبد الكريم الحسين التقرير المالي.

وناقش مجلس عوائل الشهداء الوضع التنظيمي للمجلس مغلقاً أمام وسائل الإعلام.

ومن المقرر أن يعمل مجلس عوائل الشهداء على إعادة هيكلة المجلس في وقت لاحق.

(أم- م خ/خ)

ANHA