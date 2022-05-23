مجلس عوائل الشهداء وأهالي كوباني يقدمون واجب العزاء لذوي مقاتليْن استشهدا بالأسلحة الكيماوية

توجه أعضاء مجلس عوائل الشهداء والمئات من أهالي مقاطعة كوباني إلى قرية مزرعة بصراوي جنوب مدينة كوباني؛ لتقديم واجب العزاء لذوي المقاتل في قوات الدفاع الشعبي بكري درويش الاسم الحركي دمهات درويش، الذي استشهد في منطقة زاب التابعة لمناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان جراء استخدام الاحتلال التركي للأسلحة الكيمياوية.

حضر خيمة العزاء، الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي أنور مسلم، بالإضافة إلى شخصيات سياسية أخرى وإداريين في المؤسسات المدنية.

عقب الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء ألقى عضو إدارة مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، سليمان سليمان، كلمةً أشار فيها إلى مناقب المناضل دمهات درويش وشخصيته الفدائية، واصفاً إياه بأنه كان ذو شخصية قيادية وذا حلمٍ كبير يتطلع للنضال في المستويات العليا.

ولفت إلى أن المناضل دمهات انضم إلى صفوف الكريلا ليحارب دفاعاً عن شعبه وما يتعرض له من ظلم، مضيفاً "رغم أنه استشهد في مواجهة الوحشية التركية لكنه فتح المجال ليحيا الملايين بحرية وسلام في ربوع كردستان".

وتوجه مجلس عوائل الشهداء عقب ذلك إلى خيمة عزاء الشهيدة نايلة مزه الاسم الحركي دنيز رش في قرية بوغاز جنوب مدينة كوباني.

وخلال ذلك ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، عائشة أفندي، كلمةً قالت فيها إن الشهداء ضحوا بأغلى ما يملكون لإنارة درب الثورة الكردستانية.

مشددة على أن الشعب الكردي مطالب بالسير على خطا الشهداء لرد جميلهم وتقدير تضحياتهم.

وكانت قوات الدفاع الشعبي (HPG) قد كشفت في 21 أيار الجاري؛ سجل 8 من مقاتليها استشهدوا جراء هجمات جيش الاحتلال التركي الكيماوية في ساحة جيا رش بمنطقة زاب في جبال كردستان، من بينهم الشهيدان دمهات درويش ودنيز رش.

(د)

ANHA