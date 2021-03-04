مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين: زيارة الائتلاف لإقليم كردستان متاجرة بدماء شعبنا

وتجمع العشرات من عوائل الشهداء لإقليم عفرين، أمام مركزهم في قرية تل قراح بمقاطعة الشهباء، رافعين أعلام مجلس عوائل الشهداء وصور القائد عبد الله أوجلان، ويافطة كتب عليها "نحن عوائل الشهداء لن ننسى خيانة أراضي عفرين".

وجاء في نص البيان "في الوقت الذي تعاني فيه حكومة العدالة والتنمية وشركائهم أزمات عميقة جداً على المستوى الداخلي وانكسارات كبيرة على المستوى الخارجي من إفلاسها في ليبيا وحوض البحر الأبيض المتوسط وفشل كبير في كارة وحصار سياسي من كافة الدول الإقليمية والعالمية.

إضافة لمسؤوليتها عن الانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان وجرائم الحرب التي يرتكبها المرتزقة التابعون لها بحق الكرد في عفرين وسري كانيه وكري سبي والتي تم إثباتها بموجب عدة تقارير صادرة عن جهات حقوقية دولية موثوقة , لتهرب من هذه الأزمات تقوم تركيا باستخدام أدواتها من خلال إرسالها وفد ما يسمى بالائتلاف الوطني السوري إلى إقليم كردستان العراق لإعطاء الشرعية للذي يرتكب الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين العزل حتى الآن في المناطق المحتلة وينتهك جميع المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان من خطف ودمار واغتصاب وتعذيب نفسي وجسدي

ويفتخرون ويتظاهرون بأنهم يكافحون الإرهاب وهم الإرهاب بحد ذاته , علماً بأن هذه الممارسات والانتهاكات جميعها لا تصب في مصلحة الشعب الكردي والعربي معاً وتقف عائقاً أمام الحرية وسلامة وأمن شعبنا في المنطقة وما يدل على هذه الزيارة إلى إقليم وحكومة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلا المتاجرة بالقضية الوطنية الكردية والعربية يصادف تزامناً مع اقتراب الذكرى السنوية الثالثة لاحتلال عفرين تبييضاً لوجه الإرهاب الظلامي بإرهاب سياسي إرضائها لحكومة العدالة والتنمية لتمرير سياسة الإنكار والإبادة بحق شعوب المنطقة وكل هذا لمحاربة المكتسبات التي حققت بفضل تضحيات ودماء شهداء الحرية والديمقراطية ولضرب مشروع الأمة الديمقراطية .

ولهذا نحن كمجلس عوائل الشهداء في إقليم عفرين ندين ونستنكر بشدة هذه الزيارة المشؤومة لوفد ما يسمى المعارضة السورية الائتلاف الوطني إلى إقليم كردستان ونرفض سياسة المتاجرة بحق شعبنا التي تؤجج مشاعر الحقد والكراهية وإثارة الفتنة فيما بين مكونات المنطقة لضرب الوحدة الوطنية.

لهذا ننادي ونناشد شعبنا في إقليم كردستان لإظهار موقفه الوطني الرافض لسياسة الإنكار والإبادة لإسقاط المؤامرات على شعبنا في جميع أجزاء كردستان، ونعاهد شعبنا على السير على نهج وخطى الشهداء بإفشال هذه المؤامرات والمخططات على شعبنا، لأن حماية قيم ومكتسبات الشهداء مسؤولية تاريخية تقع على عاتقنا".

وانتهى البيان بترديد الشعارات التي تحيي الشهداء وتستنكر خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

(ل ش/ل)

ANHA